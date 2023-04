El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con Car Credit. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de Telemundo Tampa. Haz clic aquí para conocer más sobre Car Credit.

La migración es un tema complejo y con muchas aristas—uno que a menudo es malinterpretado por aquellos que no lo han experimentado de primera mano. Estados Unidos tiene la población migrante más grande del mundo, con más del 15 por ciento de sus residentes nacidos fuera del país.

Los inmigrantes son cerca del 18 por ciento de la población de Tampa, y la mayoría viene de Cuba, México e India. Sus historias son tan diversas como sus países y orígenes. Y aunque sus motivos para dejar su país de origen y sus metas para el futuro pueden variar, hay puntos de encuentro en cada historia y, a menudo, una resiliencia compartida.

Estas coincidencias suelen llevar a generalizaciones e ideas preconcebidas sobre la experiencia de los inmigrantes y cómo la inmigración afecta a los Estados Unidos en general. A continuación, revisamos la verdad sobre la inmigración en los Estados Unidos y desacreditamos algunas de las ideas erróneos más comunes.

Los refugiados no son evaluados antes de ingresar a los Estados Unidos

El proceso de selección de refugiados no solo es riguroso sino también mucho más estricto que el de cualquier otro inmigrante o ciudadano que ingresa al país. Y el proceso se ha vuelto aún más difícil para los en los últimos años, ya que EE. UU. ya no permite refugiados en el país hasta que se tenga la certeza de que cumplen con todos los requisitos necesarios—estar fuera del país, tener un motivo específico de persecución, no haberse asentado en otro país, y no ser de otro modo inadmisible en los EE. UU. Todo el proceso puede demorar hasta dos años para garantizar que los inmigrantes refugiados admitidos no supongan una amenaza para el país y puedan demostrar un temor fundado de persecución o riesgo para la prevención de la seguridad personal. que no regresen a su país de origen.

Los migrantes se resisten a aprender inglés

Toda persona multilingüe conoce los retos de aprender un nuevo idioma. A pesar de esos desafíos, la mayoría de los migrantes cuentan con la motivación para aprender inglés y saben de las oportunidades que pueden ganar—diversos estudios han demostrado que los migrantes que aprenden inglés ganan más que los que no.

Las estadísticas hablan por sí solas: dentro de los diez años de haber llegado a los Estados Unidos, más del 75 por ciento de los migrantes pueden hablar bien inglés, lo que significa que la gran mayoría de los migrantes que viven en los Estados Unidos, a pesar de adversidades, han hecho los sacrificios necesarios para aprender el idioma de su nuevo país. También vale la pena señalar que los migrantes en los Estados Unidos—incluidos los de América Latina—se están asimilando tan bien o mejor que los grupos de inmigrantes de Europa hace más de cien años.

Los migrantes no pagan impuestos

En realidad, los migrantes pagan miles de millones de dólares cada año en impuestos gracias al Servicio de Impuestos Internos, que creó un programa hace más de 25 años que permite que las personas sin número de Seguro Social presenten declaraciones de impuestos. Un estudio de 2017 del Instituto de Política Tributaria y Económica encontró que solo en Florida, los migrantes sin documentos pagaron casi $600,000,000 en impuestos. Además, este grupo también paga impuestos sobre las ventas e impuestos de sus propiedades, incluso si alquilan. Como resultado, los migrantes indocumentados pagan miles de millones de dólares cada año en impuestos—más de $492 mil millones de dólares en impuestos totales solo en 2019. De hecho, los estudios han encontrado que los inmigrantes indocumentados ganarían mucho más si tuvieran un estatus legal temporal o permanente y, por lo tanto, pagarían muchos más impuestos.

Los migrantes toman trabajos que pertenecen a los estadounidenses

En lugar de quitar puestos de trabajo, los migrantes generan nuevos puestos de trabajo mediante la creación de nuevos negocios y el pago de impuestos. Y según un estudio del Pew Research Center, los inmigrantes no llegan a ser mayoría en ninguna industria de los EE. UU., sin embargo, tienen más probabilidades que los trabajadores nacidos en los EE. UU. de ser empleados en una serie de trabajos considerados como indeseables o peligrosos.

La mayoría de los migrantes son indocumentados

La migración ilegal es un tema divisivo, pero la realidad es que la mayoría de las personas que migran a los EE. UU. lo hacen legalmente (según estimaciones del Pew Research Center, el 77 porciento de los inmigrantes están aquí legalmente. Para conocer sus métodos, haz clic aquí). Aquellos que eluden el sistema legal a menudo lo hacen por urgencia después de huir de la opresión y la inestabilidad política en su país de origen o en busca de mejores oportunidades. La naturalización legal también es un proceso extremadamente exigente y complicado; para los inmigrantes que se enfrentan a un daño grave e inminente, el problema es mucho más complejo que simplemente “ponerse en fila” y esperar a recibir una visa o un permiso de refugiado.

Los migrantes aumentan el crimen y la delincuencia

Los migrantes han sido acusados de aumentar la tasa de criminalidad en sus comunidades desde hace décadas—una encuesta de Gallup en 2017 descubrió que casi la mitad de Estados Unidos cree que los migrantes no sólo están directamente relacionados al crimen, sino que también lo empeoran. Sin embargo, otros estudios han encontrado que las tasas de crimen en ciertas áreas metropolitanas de Estados Unidos han disminuido a través de los años, mientras que la población inmigrante ha aumentado un 116 porciento, demostrando así que no existe relación causal entre la inmigración y la criminalidad.

