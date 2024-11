Invitan a familias de Polk a recoger un pavo gratis

El próximo sábado 23 de noviembre de 2024, Polk Sheriff's Charities, Inc., una organización benéfica sin fines de lucro, en colaboración con The Freedom Tour, llevarán a cabo la entrega anual de pavos en tres ubicaciones de Polk beneficiando a las familias locales justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias.

El alguacil Grady Judd dijo que, por séptimo año consecutivo, su oficina esta feliz de poder ofrecer pavos a los ciudadanos, gracias a las generosas donaciones recibidas durante todo el año.

Los pavos, que pesan entre 15 y 17 libras, se distribuirán a las familias en un sistema de primer llegado, primer servido, hasta agotar existencias. No se requerirá identificación ni precalificación para recibir un pavo.

Los oficiales estarán presentes en cada ubicación para entregar los pavos congelados:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

- Polk Este: De 9:00 a.m. a 10:30 a.m. en Church on the Hill, 1111 Scenic Hwy, Dundee. Los vehículos serán dirigidos para entrar al estacionamiento por el sur de la iglesia desde Old Scenic Hwy.

- Polk Central: De 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en la Escuela Superior Lake Region, 1995 Thunder Road, Eagle Lake. Los vehículos entrarán por Cameron Road desde US 17.

- Polk Oeste: De 1:00 p.m. a 2:30 p.m. en Lakes Church (también conocido como Church at the Mall), 1010 East Memorial Blvd, Lakeland. La entrada será por el carril de dirección oeste de Memorial en la intersección con Ingraham Avenue.