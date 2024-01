Investigan reporte de “persona armada” en predios de USF en Tampa

El Sistema de Alertas de Emergencia de la Universidad del Sur de Florida inició la mañana del miércoles con un mensaje a cientos de universitarios pidiéndoles que se mantengan lejos de uno de los edificios de estacionamientos debido a una persona presuntamente armada en la zona.

La alerta fue enviada a los teléfonos celulares de los estudiantes aproximadamente a las 8:53 a.m. del jueves 4 de enero de 2024 y pedía que se alejaran del edificio de estacionamiento Leroy Collins y se mantuvieran en lugares seguros.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

TELEMUNDO 49 / GOOGLE MAPS

Afortunadamente la situación no escaló a una grave, aunque las autoridades de la USF no han ofrecido detalles específicos del incidente, notificaron que la situación había sido resuelta aproximadamente a las 10:15 a.m.

"ATTENTION USF TAMPA: Urgent Alert: Leroy Collins Garage, Situation resolved. Resume normal activities."