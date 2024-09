Investigan posible amenaza en la escuela secundaria Newsome en Lithia 

La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough está llevando a cabo una investigación sobre una posible amenaza hecha en una escuela de Lithia este viernes por la mañana.

La amenaza potencial fue hecha a la Escuela Secundaria Newsome.

El Equipo de Respuesta de Evaluación de Amenazas Escolares de la HCSO recibió un aviso sobre esta amenaza potencial aproximadamente a las 8:47 a.m., según la Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough.

En este momento, no se permite a nadie entrar o salir de la secundaria.

En un post en X a las 2:10 p.m., el departamento del alguacil declaró que todavía están en la escuela donde sus unidades especializadas están buscando activamente cualquier amenaza potencial.

UPDATE: Friday, September 13, 2024, 2:10 p.m.



HCSO remains on scene at Newsome High School, where our specialty units are actively searching for any potential threats to ensure that students and staff are safe. https://t.co/8ISGfKCJoX pic.twitter.com/01QuipCDdw