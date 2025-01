Inminente invasión pirata en Tampa con Gasparilla 2025

Calendario del Festival Gasparilla 2024:

Sábado, 25 de enero:



GASPARILLA INFANTIL



- 12:00 p.m. a 2:00 p.m.: Rodeo de Seguridad para Bicicletas y Peatones - Bayshore Blvd entre Rome y Dakota Ave. (Participación gratuita, no se requiere registro)

- 12:00 p.m. a 4:00 p.m.: Invasión Aérea de Gasparilla incluyendo saltadores en paracaídas

- 2:00 p.m. a 3:00 p.m.: Paseo de Preescolares de Gasparilla (Requiere preinscripción)

- 4:00 p.m. a 6:15 p.m.: Desfile Infantil de Gasparilla

- 6:15 p.m. a 7:00 p.m.: Invasión Aérea Nocturna de Gasparilla incluyendo la exhibición de luces del barco Jose Gasparilla

- 7:00 p.m. a 7:30 p.m.: Espectáculo de Fuegos Artificiales "Piratechnic Finale"



Otros detalles en este enlace oficial



Hard Rock Gasparilla Pirate Fest 2025



- 10 a.m. a 1 p.m. – Gasparilla Invasion Brunch en el Centro de Convenciones de Tampa

- 11:30 a.m. a 1 p.m. – Invasión pirata Gasparilla

- 2 p.m. a 5:30 p.m. – Desfile de Piratas Gasparilla en Bayshore Blvd.

- 10 a.m. 8 p.m. – Presentaciones del Gasparilla Pirate Fest 2024



Otros detalles en este enlace oficial