Howl-O-Scream en Busch Gardens Tampa Bay anuncia nuevas atracciones y fechas para 2023

Busch Gardens Tampa Bay ha revelado los detalles para su tradicional Howl-O-Scream 2023, un evento de Halloween que promete traer terrores renovados y atracciones escalofriantes a la Bahía de Tampa.

El evento se realizará durante noches seleccionadas desde el 8 de septiembre hasta el 31 de octubre, después de las 7 p.m. y el boleto es separado al de una visita regular al parque o los pases anuales.

Este año, el parque presentará una casa embrujada completamente nueva, dos nuevas zonas de susto y ofertas de entretenimiento interactivo nuevas. Habrá un total de seis zonas de susto, cinco casas embrujadas y cuatro producciones de entretenimiento.

Entre las propuestas más notables de este año se encuentran D.H. Baggum’s Circus of Fear, una nueva y terrorífica experiencia circense, y The Forgotten: Uprising, una casa embrujada reinventada. Además, habrá actuaciones en vivo como Rock the Grave y Cirque X-Scream.

Los visitantes también podrán disfrutar de la experiencia "Scare-E-Oke" en Gwazi Plaza y bailar en la nueva Raveyard en el Coke Canopy.

Se aconseja la discreción de los padres, ya que contiene contenido gráfico y maduro que puede no ser adecuado para niños. Para más información y compra de entradas, los interesados pueden visitar el sitio web oficial de Howl-O-Scream.