Hillsborough retirará carteles de promoción ilegales de las calles

El viernes, 22 de noviembre, oficiales de cumplimiento del código de Hillsborough y las ciudades de Tampa, Temple Terrace y Plant City unirán fuerzas en un esfuerzo anual para limpiar las calles de señalización ilegal.

La iniciativa “Sign Off Day Tampa Bay”, busca eliminar los carteles no autorizados que frecuentemente adornan postes de servicios públicos, zonas verdes, parques y otros derechos de paso.

Desde el 2022, la jornada de limpieza ha incluido la participación de nucycle Energy, una empresa de Plant City que procesa estos carteles para convertirlos en Enviro-Fuelcubes un combustible diseñado para reemplazar el carbón en procesos industriales intensivos en energía.

Las partes metálicas de los carteles también serán recicladas a través del programa de reciclaje de chatarra del condado, permitiendo que prácticamente cada componente de los carteles recolectados sea reciclado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

Los carteles, que promocionan desde servicios de mudanza hasta ventas de casas y servicios de arboricultura, suelen aparecer durante los fines de semana, especialmente cerca de intersecciones concurridas o en carreteras muy transitadas.

Las ordenanzas locales prohíben estos carteles en propiedad pública. Todos los carteles recolectados serán reciclados o destruidos.

El “Sign Off Day Tampa Bay” comenzará a las 8 a.m. del viernes y concluirá al mediodía. Los carteles recolectados se empezarán a dejar en el Hillsborough Heights Solid Waste Facility and Community Collection Center, ubicado en el 6209 County Road 579, Seffner, FL 33584, a partir de las 10 a.m.