Hillsborough abre refugios para albergar personas durante el frío

El programa de refugios para clima frío del Condado Hillsborough se activará durante dos noches este fin de semana, incluido el viernes 13 de enero y el sábado 14 de enero, para las personas sin hogar y las personas que viven en hogares sin calefacción adecuada que no pueden encontrar otro alojamiento. El Servicio Meteorológico Nacional espera que las temperaturas locales bajen a 40 grados o menos con sensación térmica en el Condado Hillsborough en esas dos noches.

Los organizadores de los refugios esperan una alta demanda con capacidad limitada esta temporada, por lo que se alienta a los residentes que necesitan un lugar cálido para quedarse a utilizar todos los recursos, como amigos y familiares, como primera opción.

El Condado Hillsborough se está asociando con las siguientes organizaciones para proporcionar un refugio de clima frío de capacidad limitada para adultos. Todos los refugios aceptarán invitados a partir de las 6 p.m. hasta las 8:00 p.m. a menos que alcancen su capacidad antes de ese tiempo.

Amazing Love Ministries

3304 E. Columbus Dr., Tampa, FL 33602



Church of God of Prophecy Hyde Park

107 S. Oregon Ave., Tampa, FL 33606



Greater New Hope Church Anointed Ministries (Centro de Retiro de Oración)

2104 Mud Lake Rd., Plant City, FL 33566



Homeless Helping Homeless

801 E. Saint Clair St., Tampa, FL 33602



Homeless Helping Homeless

3008 N. Nebraska Ave., Tampa, FL 33602



Hyde Park United Methodist Church (ubicación preferida para los medios)

500 W. Platt St., Tampa, FL 33606



New Life Church in Tampa (admite mascotas)

8216 N. 13th St. Tampa, FL 33604



Tampa Bay Mission of Hope

212 S. St. Cloud Ave. Building A, Valrico, FL 33594

Metropolitan Ministries y Generations Renewed están proporcionando un número limitado de cupones de motel para una sola noche por orden de llegada para familias con niños menores. Todos los refugios colectivos están reservados solo para adultos. Se requiere inscripción previa llamando a los números a continuación. Las líneas telefónicas se abren a las 9 a. m. y la hora límite para llamar es a las 5 p. m.

• Familias en Tampa llamar al (813) 209-1176

• Familias en Plant City llamar (813) 562-4495

Las organizaciones interesadas en albergar un refugio para el clima frío esta temporada pueden comunicarse con Julie Watkinson, Coordinadora de Relaciones Comunitarias, en WatkinsonJ@HCFLGov.net para obtener más información.