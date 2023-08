“Here to Help” alguacil de Citrus ayuda a la comunidad

El miércoles 3 de agosto, la Oficina del Alguacil del Condado Citrus realizará un evento para ayudar a los residentes del condado con su iniciativa "Here to Help".

En el evento los asistentes tendrán acceso a servicios como chequeos de salud, apoyo de pares, comidas calientes, productos de higiene y asistencia para el embarazo. Además, agencias de empleo estarán presentes para ayudar con la búsqueda de trabajo y ofrecer oportunidades de empleo.

Este evento es abierto al público de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Centro de Vida Daystar en Crystal River ubicado en el 6751 W. Gulf to Lake Hwy, Crystal River, FL 34429.