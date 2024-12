Joven llora la pérdida de la doctora que la crió en el incendio de Plantation

Un incendio en las primeras horas de la madrugada del jueves le costó la vida a la doctora Karen Ruthman como víctima fatal. El siniestro ocurrió en una lujosa residencia ubicada en la esquina de la avenida 124 y la 23 Court del noroeste. Aunque los equipos de emergencia lograron trasladar a Ruthman al hospital, las heridas sufridas resultaron fatales.

“No puedo creerlo”: una comunidad destrozada por la pérdida.

La noticia de la muerte de la doctora Ruthman, una figura muy querida y respetada tanto en su círculo personal como profesional, dejó a familiares, amigos y vecinos sumidos en el desconcierto. Aimée Laclaustra, quien fue criada por Ruthman desde los ocho años, dijo:

"Es algo que hasta que yo la veo... que yo puedo entrar a la casa. No es algo que yo puedo creer ahorita”, compartió Aimée entre lágrimas, destacando el papel crucial que Ruthman tuvo en su vida cuando su madre, apenas una adolescente, confiaba en ella para su cuidado.

Lourdes, amiga cercana de Ruthman, también recordó a quien consideraba como una hermana: “Era única, super servicial. Más allá de la profesión, ella siempre estaba dispuesta para todo. Era como mi hermana”.

El fuego comenzó en el primer piso de la residencia, aparentemente en el área de la cocina. Aunque los bomberos lograron controlar el siniestro, los daños fueron significativos, especialmente en ventanas y puertas, como lo mostraron las imágenes aéreas captadas por un helicóptero de noticias. En la escena también se observó un recipiente de gasolina, lo que ha suscitado interrogantes sobre las posibles causas del incendio.

La investigación ahora está en manos del jefe de bomberos del estado, quien deberá determinar si el incidente fue accidental o intencional. Mientras tanto, la policía de Plantation ha iniciado interrogatorios a varias personas, aunque hasta el momento solo lo califican como una investigación por muerte.

Aimée Laclaustra ha pedido públicamente que las autoridades no descarten ninguna posibilidad y que profundicen en la investigación: “La familia quería saber si podían encontrar el caso y que no lo cierren. Yo sé que a veces nada más dicen que era un accidente, pero estoy aquí para que no lo cierren”.

Ruthman no solo fue una doctora comprometida, sino también una figura central en la vida de quienes la rodeaban. Su esposo, el doctor Barrington Murray, un conocido ginecólogo y obstetra, no se encontraba en casa al momento del incidente. Las circunstancias de su ausencia también han generado especulaciones, aunque las autoridades no han emitido declaraciones al respecto.

"Cuando andamos juntos eran como momentos felices de familia. Mi mente sigue ahí… no es algo que puedo creer”, afirmó Aimée.

Las autoridades han solicitado a cualquier persona con información relevante que se comunique con la policía de Plantation, mientras la comunidad espera ansiosa por respuestas en este doloroso capítulo.