“Gritaba que le ayudaran”: Denuncian que mujer de 19 años abusó sexualmente de niña de 10 en Alexandria

Nota del editor: esta historia describe el abuso sexual hacia un niño. Recomendamos discreción a la audiencia.

Una familia salvadoreña asegura estar viviendo una pesadilla luego que la hija de 10 años fuera presuntamente agredida sexualmente por una joven de 19 años, que según alegan continúa amenazándolos.

Los abusos al parecer ocurrieron en el apartamento de las víctimas en Alexandria, Virginia. La madre asegura que todo comenzó luego de recibir en su hogar a otra familia recién llegada al país.

“Yo las ayudé a ellas porque un familiar de mi esposo, de mis hijas, las había sacado de su propiedad”, dijo la madre de la víctima. “A mí me dio sentimiento”.

La señora dijo que no desconfió porque se trataba de una mujer con tres hijas, una de ellas de 19 años.

Sin embargo, supuestamente pronto comenzó a notar cambios.

“Mi hija estaba como un poco más agresiva conmigo, como que me veía como con una cara de odio”, dijo.

La madre insiste en que eso la llevó a sospechar que algo estaba mal. Y un día, cuando llegó a la casa, dijo que vio cómo la joven de 19 años y otra de 16 años agarraban a su hija y la abusaban.

“Entonces mi hija [movía su cara]… mi hija gritaba que le ayudaran”, dijo.

"La muchacha de las 19, me sobó todo el cuerpo", aseguró la presunta víctima. "Yo me quitaba para todo y no me sentía bien”.

El incidente al parecer motivó a esta madre salvadoreña a desalojar ese mismo día a las dos presuntas agresoras junto a sus demás familiares.

Según las tres hijas de la señora, no solo la niña de 10 años sufrió supuestas agresiones. Sus hermanas también habrían sido víctimas de violencia en al menos dos ocasiones.

“Las tiraban contra el piso, que las ponían a recoger hasta el popo”, afirmó la madre. “Mi hija la de 6 años y la de 7 dijo, por fin, ya no vamos a sufrir más maltratos”.

Desde entonces, supuestamente la familia ha recibido amenazas, así como fotos y videos con contenido sexual por parte de las sospechosas.

“Empezaron a enviarle amenazas a mi hija… que la van a secuestrar, que donde quiera que la vean se la van a llevar”, dijo. “Que yo se la voy a pagar… Mi hija las bloquea, las reporta”.

De acuerdo con la madre, el departamento de la policía de Alexandria tiene al menos dos reportes relacionados al caso que comenzó en agosto.

Sin embargo, dicen “que no dan un paradero con ella… que van a seguir investigando y que iban a poner un detective nuevo, porque en el primer reporte el sargento que llevaba el caso no tenía el reporte completo”.

La familia de las víctimas está pasando por una situación difícil. Aseguran que aprendieron de una forma dolorosa a no abrirle las puertas de hogar a cualquiera.

Telemundo 44 le pidió a la policía de Alexandria una actualización sobre el caso, y hasta este momento no hemos obtenido respuesta.