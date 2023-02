Fin se semana divertido en la Bahía de Tampa

Ya llegó otro fin de semana en el mes de febrero y a continuación te decimos algunos de los eventos que se realizarán en nuestra zona para disfrutar en familia.

Feria del Estado de Florida – Florida State Fairgrounds

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

La Feria Estatal de Florida cuenta con el Midway más grande de los Estados Unidos, un sólido programa agrícola, un circo, exhibiciones interactivas de animales y atracciones cada año.

Fechas – 9 al 20 de febrero de 2023

Más información aquí.

A Magic Cure Benefit 2023 – Italian Club of Tampa

Experimente una velada interactiva de magia, comedia y misterio con el ilusionista de renombre mundial Reynold Alexander. Todos los boletos incluyen bebidas y aperitivos, y benefician a Lawrence A. Martucci Benefit, Corp.

Fecha – 10 de febrero de 2023

Horas – 6 p.m. – 9 p.m.

Más información aquí.

2ND Annual Bru Florida Growler Bar Chili Cookoff – Bru Florida Growler Bar

Este evento regresa por segunda ocasión para celebrar el concurso de Chili del Fin de Semana del Super Bowl. Y en él los visitantes podrán descubrir cual es el mejor Chili de la zona. No hay costo para cocinar o para ir a comer, sin embargo, estarán "votando con el dinero" por quién tiene el mejor Chili del día. Todos los votos en dólares serán donados a Feeding Tampa Bay.

El ganador recibe una tarjeta de regalo BRU de $50 y derecho a fanfarronear hasta 2024.

Fecha – 11 de febrero de 2023

Horas – 2 p.m. – 6 p.m.

Dirección – 2653 Bruce B Downs Blvd. Wesley Chapel FL 33544

Más información aquí.

Bark in the Park – Curtis Hixon Waterfront Park

Sal a divertirte bajo el sol en este festival al aire libre para perros y familias, que presenta animales adoptables, actividades divertidas para perros, puestos de vendedores para pasear, camiones de comida, bebidas y música, todo en el hermoso Curtis Hixon Waterfront Park en el centro Tampa.

Fecha – 11 de febrero de 2023

Horas – 11 a.m. – 3 p.m.

Dirección – 600 N Ashley Dr., Tampa, FL 33602

Más información aquí.

Monster Energy Supercross – Raymond James Stadium

Monster Energy AMA Supercross es el campeonato de carreras de motos todoterreno más competitivo y de más alto perfil del planeta. Supercross atrae a algunas de las multitudes más grandes e impresionantes dentro de los estadios más reconocibles y prestigiosos de América del Norte para competir frente a casi un millón de fanáticos en vivo y transmitir a millones más en todo el mundo.

Fecha – 11 de febrero de 2023

Horas – 6:30 p.m. – 10 p.m.

Dirección – 4201 N. Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33607

Más información aquí.

Dino Rescue – Clearwater Marine Aquarium

Dino Rescue acercará a los visitantes del Clearwater Marine Aquarium a dinosaurios de tamaño real, algunos de hasta 35 pies y 65 pies de largo. Mientras los invitados caminan por CMA, se encontrarán con los dinosaurios, que se mueven y rugen, mientras se rehabilitan de varias dolencias que enfrentan los animales de hoy, como la pérdida de hábitat y el enredo.

Fechas – 17 de octubre de 2022 al 14 de abril de 2023

Horas – 10 a.m. a 6 p.m.

Más información aquí.

The Shape of Dreams – The Dali Museum

The Shape of Dreams explora 500 años de pinturas inspiradas en sueños desde el siglo XVI hasta el siglo XX, demostrando cómo los artistas a lo largo del tiempo han representado un fenómeno profundo pero común de la experiencia humana: el sueño. La exposición examinará cómo los artistas occidentales han representado sueños para públicos muy diferentes a lo largo del tiempo, explorando la continuidad y las desconexiones entre el pasado y el presente.

Fechas – 25 de noviembre de 2022 al 30 de abril de 2023

Más información aquí.

EL ARTE DE LOS POBRES: UNA (CORTA) HISTORIA VISUAL DE LA POBREZA EN LOS ESTADOS UNIDOS – USF Contemporary Art Museum

Poor People's Art: A (Short) Visual History of Poverty in the United States presenta una historia social de la experiencia de las comunidades subrepresentadas y desatendidas en los EE. UU. desde 1968. Individual y colectivamente, los artistas incluidos en Poor People's Art cuentan una historia de intersección injusticias de raza, clase, estatus migratorio, sistemas de salud, inseguridad alimentaria y cuestiones de género.

Fechas – 13 de enero de 2023 al 4 de marzo de 2023

Más información aquí.