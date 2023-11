Fallece la transformista puertorriqueña Ruddy’s Martínez

Ruddys Martínez Díaz, imponente figura del transformismo en Puerto Rico, falleció a sus 62 años, según trascendió este lunes.

Además de transformista, Martínez Díaz era costurera y reconocida como “La Pantoja de Puerto Rico” por su imitación de la artista española Isabel Pantojas. También era activista y muy querida en la comunidad LGBTTQI+.

En sus redes sociales dejó un mensaje de despedida.

"Les escribo desde mi transición, mi corazón no aguantó tanto amor, desde donde estoy intentaré abrir nuevas puertas que no conozco, me van recordar y en su corazón me tienen los que me quieren... como siempre les decía... hay que cuidarse!!!", lee una publicación en sus redes sociales.

Al momento, se desconoce la causa de muerte.