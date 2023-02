Estudiante es arrollada mientras cruzaba carretera de Polk

La Oficina del Alguacil del Condado Polk está investigando un accidente vehicular que involucró a una estudiante durante la mañana del martes 14 de febrero de 2023 en Davenport.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:45 a.m. del martes cuando una adolescente de 15 años caminaba junto a otros menores para cruzar la CR-547 N. y Sophie Lane justo al Norte de Davenport School of the Arts en Davenport.

La joven de 15 años fue la última persona del grupo en cruzar la calle. Cuando estaba en el cruce de peatones marcado y un camión que viajaba hacia el Sur la atropelló.

Posteriormente el conductor del camión se detuvo para cooperar con las autoridades.

La menor fue trasladada vía aérea a un hospital y donde se encuentra en estado crítico. Los padres de la víctima fueron notificados.

La investigación sobre el caso continúa en proceso.