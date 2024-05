Escuelas públicas de la Bahía de Tampa ofrecerán comidas gratis para niños este verano

IDEA Public Schools anunció que estarán ofreciendo comidas GRATIS a niños menores de 18 años este verano, desde el 5 de junio hasta el 26 de julio, sin necesidad de ser estudiantes de IDEA.

El programa es apoyado por el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar y estará disponible para todas las familias que lo necesiten.

En Florida, uno de cada cinco niños no tiene suficiente comida. Este programa de comidas de verano es una ayuda para las familias, proporcionando nutrición esencial durante las vacaciones largas de verano.

“Es vital ofrecer nutrición saludable a todos los niños de nuestra comunidad durante todo el año”, señaló Fernando Aguilar, vicepresidente del Programa de Nutrición Infantil de IDEA Public Schools. “Con esta iniciativa, ayudamos a muchas familias a superar las dificultades económicas del verano”.

Las comidas se servirán en las cafeterías de los campus de IDEA Tampa Bay, IDEA Victory e IDEA Hope, de lunes a viernes.

Los horarios son de 7:30 a.m. a 9 a.m. para desayuno, y de 11 a.m. a 1 p.m. para almuerzo. Los servicios de comida estarán cerrados durante los feriados federales, incluyendo el 19 de junio y del 1 al 5 de julio.

Para más información, pueden visitar los siguientes campus de IDEA Public Schools:

IDEA Victory: 11612 N Nebraska Ave., Tampa – Teléfono: (813) 461-6650