Cosas épicas están llegando a Orlando.

En poco más de un mes, Universal abrirá oficialmente las puertas de su parque temático más nuevo, el primer parque temático importante en el área de Florida en 25 años, lo que estimulará un cambio importante en la industria turística de Orlando.

Epic Universe es la más grande de todas las propiedades de Universal con 750 acres y cuenta con cinco mundos temáticos: The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, Super Nintendo World, How to Train Your Dragon - Isle of Berk, Celestial Park y Dark Universe.

Se unirá a los otros parques temáticos de Universal Orlando y a Walt Disney World en la meca de los parques temáticos, Orlando.

El turismo ha sido durante mucho tiempo el sector líder en el centro de Florida, atrayendo a visitantes nacionales e internacionales. Más de 74 millones de personas viajaron a Orlando en 2023, contribuyendo con alrededor del 50% del impuesto sobre las ventas total recaudado en el Condado de Orange.

No solo se espera que Epic Universe aumente los ingresos de los parques temáticos de Universal, así como de su rival Disney, pero también aportará miles de millones de dólares a la economía local.

"Este es el primer parque temático importante y completamente nuevo en los Estados Unidos en 25 años. Esta es una razón de peso para visitar Orlando", dijo Casandra Matej, directora ejecutiva de Visit Orlando, una asociación comercial de turismo. "Entonces, cuando ves un proyecto importante como Epic Universe, sabes que definitivamente va a tener un efecto dominó de beneficios económicos para nuestra comunidad".

Epic Universe, anunciada por primera vez en 2019, representa la mayor inversión individual de la empresa matriz de Universal, Comcast ha hecho en su negocio de parques temáticos y en Florida en general, dijo el CEO de Comcast, Brian Roberts, en ese momento. Se rumorea que esa cifra ronda los $7,000 millones.

Este esfuerzo masivo, que se inaugura oficialmente el 22 de mayo, es una forma para que Universal muestre y monetice su diversa biblioteca de franquicias y refuerce su negocio de diversiones. Actualmente opera Islands of Adventure y Universal Studios Florida, así como Volcano Bay, un parque acuático, a una milla de distancia.

Universal Orlando generó un impacto económico de $44,000 millones entre 2019 y 2023, según un informe de Sean Snaith, director del Instituto de Pronósticos Económicos de la Universidad de Florida Central, que fue solicitado por la empresa de medios.

El parque temático más nuevo de Universal ya está causando sensación. Snaith determinó que la inversión directa de Universal en Epic Universe ha resultado en $11 mil millones de impacto económico en todo el país en forma de gastos operativos y de construcción, así como la contratación de nuevos empleados.

Universal Orlando generó 94,000 empleos en todo el país en 2023, incluidos ingenieros, especialistas en software, artistas, arquitectos y escenógrafos, según el estudio de Snaith. Se crearon alrededor de 65,000 puestos de trabajo solo para construir Epic Universe, dijo la compañía.

La investigación de Snaith también encontró que Epic Universe probablemente generará alrededor de $ 2 mil millones para el estado de Florida en su primer año de operación. Se prevé que cree más de 17,500 nuevos puestos de trabajo en todo el país en su primer año de apertura, según la investigación de Snaith.

"El mercado laboral en Florida es bastante fuerte en este momento", dijo Snaith. "Así que es como si los ricos se hicieran más ricos aquí. Estamos proyectando que la Florida continuará superando a la economía nacional, tanto en términos de crecimiento económico como de crecimiento del empleo".

Una vez que se abra el parque, los visitantes se alojarán en hoteles locales, alquilarán automóviles, irán de compras y visitarán restaurantes, lo que aumentará los ingresos de otros negocios locales.

"Se ve que la zona alrededor de Epic Universe en realidad ha aumentado desde esa construcción", dijo Jakob Wahl, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Parques de Atracciones y Atracciones. "Se ve una nueva infraestructura. Ves nuevas viviendas. Ves cómo se construyen nuevos hoteles. Se ven nuevos restaurantes que se están construyendo. Es un impulso para toda la zona".

Los expertos en parques temáticos le dijeron a CNBC que otros destinos en el área, incluido Disney, probablemente verán un aumento con la apertura de Epic Universe.

"Cuando Disneyland París abrió sus puertas en 1992, había preocupaciones de los parques temáticos de París", dijo Wahl. "Pero en realidad sucedió lo contrario. Aumentaron su audiencia. Y eso es algo que probablemente suceda también en Orlando porque fortalece el destino".

Los nuevos desarrollos, ya sean parques, terrenos o atracciones, también provocan la competencia entre las empresas para crear atracciones más atractivas e innovadoras para atraer a los visitantes.

"Es una marea creciente que levanta todos los barcos", dijo Matej.

Por lo general, tanto Universal como Disney reciben patrocinio de quienes visitan Orlando, especialmente de los visitantes que viajan desde fuera del estado o desde otros países. Tener el parque adicional significa que muchos extenderán sus vacaciones para tener más tiempo para experimentar Epic Universe junto con los otros tres parques temáticos de Universal y los cuatro parques temáticos de Disney.

"Lo que sí sabemos es que cada día que alguien extiende su estadía, eso es un impacto económico de millones de dólares para nuestra comunidad", dijo Matej.

Nota: Comcast es propietaria de NBCUniversal, empresa matriz de Telemundo y los parques temáticos de Universal.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Sarah Whitten para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.