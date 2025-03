Revelan imágenes del nuevo parque de Universal Orlando, Epic Universe

ORLANDO, Florida - Universal Orlando Resort compartió fotos del interior de Universal Epic Universe por primera vez.

El cuarto parque temático de Universal Orlando Resort se inaugurará el 22 de mayo de 2025.

El nuevo parque de diversiones tienes niveles de inmersión e innovación, que abre los portales a cinco increíbles mundos: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon - Isle of Berk y Dark Universe.

Aquí hay un primer vistazo oficial de algunos de los lugares que los visitantes podrán explorar en Universal Epic Universe:

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

En The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, los visitantes viajarán desde un parque de Muggles en París hasta el asombroso espectáculo del Place Cachée en los 1920 's – un distrito comercial oculto y animado en el París mágico. Dentro del Place Cachée, los visitantes encontrarán numerosos lugares para comer como Café L’air De La Sirène, opciones de compras elegantes como Les Galeries Mirifiques, una experiencia teatral en vivo a gran escala, Le Cirque Arcanus y más. También viajarán desde el París mágico hasta el Ministerio de Magia británico para presenciar el tan esperado juicio de la infame Dolores Umbridge en la emocionante atracción “Harry Potter and the Battle at the Ministry”.

SUPER NINTENDO WORLD

Los visitantes se sumergirán en el mundo de los queridos personajes de Nintendo: Mario, Luigi, la Princesa Peach, Toad, Donkey Kong y más. Dentro de la experiencia, encontrarán lugares familiares inspirados por los juegos de Nintendo, incluyendo el monte Beanpole.

Al entrar al mundo exuberante de How to Train Your Dragon - Isle of Berk, habrá una resplandeciente laguna, dos estatuas vikingas de 40 pies de altura y un pueblo energético encaramado sobre mares agitados. Los visitantes pueden embarcarse en una variedad de aventuras vikingas inspiradas por la serie de películas, que incluyen experimentar lo que es volar en un dragón en Hiccup's Wing Gliders, competir para superar y empapar a los demás visitantes en Fyre Drill, posar para una foto con Toothless y mucho más.