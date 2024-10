Entran en vigor decenas de nuevas leyes en Florida

El 1 de octubre de 2024 entran en vigor al menos 34 nuevas leyes que fueron aprobadas a principios de año. De acuerdo con récords legislativos alguna de ellas son los campamentos para personas sin hogar, leyes laborales infantiles más flexibles, capellanes religiosos en escuelas públicas, entre otras.

Aquí le señalamos algunas de ellas y qué significan para la comunidad:

HB 1365: Unauthorized Public camping and Public sleeping

esta ley prohíbe a gobiernos locales permitir los campamentos de personas sin hogar o dejarlos dormir en espacios públicos, y requiere que designen un lugar en específico que sea aprobado previamente por el Departamento de Niños y Familias de Florida que incluya seguridad, servicios de salud mental y abuso de sustancias, además de baños con agua corriente.

De no hacerlo, negocios y residentes pueden demandar a gobiernos locales.

CS/HB 549: Theft:

Esta ley modifica el monto mínimo para el cargo de hurto mayor de tercer grado, crea un nuevo delito de hurto mayor y establece sanciones penales más severas por cometer delito menor de primer grado y tener ciertas condenas previas. Además, revisa el número de robos requeridos dentro del período de agregación específico requerido para cometer una violación determinada como hurto en tiendas.

Además, prohíbe el uso de redes sociales como plataforma para solicitar la participación y requiere que la persona responsable pague una restitución específica.

HB 1049: Flood Disclosure in the Sale of Real Property

Esta ley requiere que toda persona que desee vender una propiedad debe proveer información específica al posible comprador, en especial el historial de inundaciones. Además, especifica cómo esa información debe ser notificada.

HB 1171: Schemes to Defraud

Esta ley dispone la reclasificación de ciertos delitos cuando se cometen contra personas mayores de 65 años, contra menores de edad o contra personas con discapacidad. Además, prevé acciones civiles por daños y perjuicios por parte de personas cuya imagen fue utilizada en un esquema de fraude con su consentimiento.

Aquí la lista completa de las leyes:

SB 68 – Hope Cards for Persons Issued Orders of Protection

SB 92 – Yatch and Ship Brokers’ Act

HB 341 – Designation of Diagnosis on Motor Vehicle Registrations

HB 403 – Specialty License Plates

HB 479 – Alternative Mobility Funding Systems and Impact Fees

HB 509 – Collier Mosquito Control District, Collier County

SB 532 - Theft

SB 718 – Exposures of First Responders to Fentanyl and Fentanyl Analogs

SB 758 – Racking Devices and Applications

SB 764 – Retention of Sexual Offense Evidence

HB 801 - Alzheimer's Disease and Related Dementia Training for Law Enforcement and Correctional Officers

SB 808 – Treatment by Medical Specialist

HB 819 – Lehigh Acres Municipal Services Improvement District, Hendry and Lee Contuies

SB 902 – Motor Vehicle Retail Financial Agreements

HB 1007 – Nicotine Dispensing Devices

HB 1025 – Municipal Service District of Ponte Vedra Beach, St. John County

SB 1036 – Reclassification of Criminal Penalties

HB 1049 – Flood Disclosure in the Sale of Real Property

HB 1171 – Schemes to Defraud

HB 1235 – Sexual Predators and Sexual Offenders

HB 1365 – Unauthorized Public Camping and Public Sleeping

HB 1389 – Digital Voyeurism

HB 1415 – Peer Support for First Responders

HB 1545 – Child Exploitation Offenses

SB 1628 – Local Government Actions

HB 7001 – OGSR/ Reporter of Child Abuse, Abandonment, or Neglect

HB 7003 – OGSR/Preregistered Voters

HB 7005 – OGSR/Financial Disclosure

SB 7006 – OGSR/Utility Owned of Operated by a Unit of Local Government

HB 7007 – OGSR/Campus Emergency Response

SB 7008 – OGSR/Department of the Lottery

HB 7009 – OGSR/Mental Health Treatment and Services

HB 7043 OGSR/Agency Personnel Information