Florida: Electores rechazan enmienda del aborto y el uso recreativo de la marihuana

ENMIENDA 1: Elección partidaria de miembros de las juntas escolares de distrito

Se requería un 60% de los votos para que pasara. Al no alcanzar dicha cantidad, no pasó.



TEXTO EN LA BOLETA:

“Proponer enmiendas a la Constitución del Estado para exigir que los miembros de una junta escolar de distrito sean elegidos en una elección partidaria en lugar de una elección no partidaria y especificar que la enmienda solo se aplica a las elecciones celebradas a partir de las elecciones generales de noviembre de 2026. Sin embargo, las elecciones primarias partidarias pueden realizarse antes de las elecciones generales de 2026 con el fin de nominar a candidatos de partidos políticos para ese cargo para su inclusión en la boleta de las elecciones generales de 2026”.



LAS IMPLICACIONES DE VOTAR “SÍ” O “NO”:



Votar “SÍ”, significaba que los partidos podían nominar a sus propios candidatos para las elecciones y permitiría que los candidatos tengan su afiliación política incluida en la boleta. Es decir, usted conocería los ideales políticos del candidato.



El voto por el “NO” mantendría vigente el requisito constitucional de Florida de que los candidatos a las elecciones de la junta escolar deben permanecer no partidistas y no pueden presentarse bajo un partido político. Es decir, no conocerá los principios políticos por lo que se rige.