Emiten prohibición de quema en el Condado Hernando

La Junta de Comisionados del Condado Hernando emitió una prohibición de quemas en todo el condado a partir del 11 de abril de 2023. La falta continua de precipitaciones y el aumento de las temperaturas han creado condiciones muy favorables para que ocurran incendios forestales y se propaguen rápidamente.

El índice de sequía Keetch-Byram actual para el condado de Hernando es 573, lo que coloca al Condado Hernando como "muy alto" en riesgo de peligro de incendio según los informes del Pronóstico del Servicio Forestal de Florida.

La Prohibición de quemar en todo el condado prohíbe todas las quemas al aire libre que no hayan sido específicamente permitidas por el Servicio Forestal de Florida. No se permiten fogatas y quema de escombros de vegetación. La prohibición de quemar no se refiere a cocinar en equipo de barbacoa supervisado, siempre que ese equipo sea una parrilla de gas o carbón contenida.

Tenga en cuenta que simplemente arrojar un cigarrillo encendido al césped puede provocar fácilmente incendios forestales que se pueden descontrolar rápidamente, poniendo en peligro a las personas y amenazando hogares y negocios.

Para denunciar violaciones de la prohibición de quemar, comuníquese con el Centro de Comunicaciones del Condado Hernando al 352-754-6830.