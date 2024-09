Emiten órdenes de evacuaciones obligatorias en condados de la Bahía de Tampa por el paso de Helene

Ante la amenaza de la tormenta tropical Helene, las autoridades en la Bahía de Tampa han emitido órdenes de evacuación obligatorias para proteger a los residentes de las áreas más vulnerables.

Las zonas costeras, las áreas bajas y las viviendas no resistentes a tormentas se encuentran en riesgo significativo debido a la fuerza esperada de los vientos y las posibles inundaciones.

Se recomienda a los residentes afectados buscar refugio seguro y seguir las instrucciones de evacuación emitidas. A continuación, se detallan los lugares específicos y la información relevante sobre las evacuaciones:

Condado Hernando: Evacuación obligatoria para todas las áreas al oeste de la US 19, incluyendo las zonas de evacuación A, B, y C. Los residentes de áreas costeras y bajas, así como los de casas prefabricadas en todo el condado, deben evacuar. Un refugio público abrirá el miércoles, 25 de septiembre de 2024, a las 8 a.m.

Condado Citrus: Evacuación obligatoria para la ZONA A y cualquier estructura que no sea capaz de resistir vientos de tormenta tropical o mayores. Las evacuaciones están programadas para comenzar el miércoles.

Estas medidas son cruciales para garantizar la seguridad de todos los residentes ante el potencial impacto de Helene. Se urge a todos seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse al tanto de las actualizaciones.

