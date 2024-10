Emiten aviso por tornado para varios condados en Florida

ORLANDO, Florida. – El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un aviso de tornado para el sureste del condado de Orange y el noreste del condado de Osceola hasta las 4:00 p.m.

Asimismo, emitió un aviso por tornado para el condado Brevard, Osceola, Indian River y Okeechobee que expiró a las 3:00 p.m.

Mientras, en la zona de la Bahía de Tampa también se emitió un aviso por tornado para los condados Charlotte, DeSoto Highlands y Lee, que caducó las 2:45 p.m.

Un aviso por tornado significa que se ha detectado un posible tornado en la zona, por lo que la amenaza a la vida es inminente.

También se emitió un aviso para el condado Polk.

El NWS había advertido sobre la alta posibilidad del desarollo de tornados en la zona debido a las bandas del huracán Milton.

2:20PM | Two tornadoes reported on the ground in the last few minutes... near MM109 on I-95 (Martin Co) and northwest of Okeechobee on US-98. #FLwx