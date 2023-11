Drake anuncia un segundo concierto en el AMALIE Arena de Tampa

La euforia musical se intensifica en Tampa con la reciente noticia del afamado artista Drake, ganador de cuatro premios Grammy y con ventas multi-platino.

Respondiendo a la extraordinaria demanda de sus seguidores, Drake confirmó que, además de su presentación ya anunciada en Tampa para el viernes 2 de febrero de 2024 a las 8:00 p.m., agregará una segunda fecha en esta ciudad.

La nueva actuación está programada para el domingo 4 de febrero de 2024, también a las 8:00 p.m., como parte de su gira "It's All A Blur Tour - Big As The What?".

Esta gira cuenta con la colaboración del productor y fundador de Dreamville, J. Cole. Durante esta gira, Drake realizó 50 conciertos con entradas agotadas en arenas a lo largo de Norteamérica durante el verano y otoño.

Las entradas para el concierto adicional en Tampa estarán disponibles pronto, y los fanáticos deben estar atentos para asegurar su lugar en este evento que promete ser una de las citas musicales más destacadas del 2024.