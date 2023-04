Disputa termina en balacera frente a un centro de cuidado de ancianos en Tampa

La Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough está investigando una balacera ocurrida luego de una disputa entre empleados de un centro de cuidado para personas de la tercera edad en Tampa.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:18 a.m. del jueves frente a The Bristol at Tampa Rehabilitation & Nurcing Center, ubicado en el 1818 E. Fletcher Ave.

Los investigadores dijeron que la balacera ocurrió luego que un empleado le disparara a otro causándole lesiones que no ponen en peligro su vida.

Esta es una noticia en desarrollo, por el momento no se han reportado más heridos en el incidente.