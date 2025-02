DeSantis muestra apoyo a la abolición o reducción de los impuestos a la propiedad en Florida

MIAMI - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aparentemente está a favor de abolir los impuestos a la propiedad en el estado, y dijo que apoyaría una enmienda para hacer precisamente eso.

DeSantis dio a conocer sus puntos de vista en una serie de publicaciones en la red social X el jueves que comenzaron con una publicación del representante republicano de Texas Chip Roy sobre la presentación de un proyecto de ley para derogar las regulaciones sobre los contenedores de gasolina.

"Solo el gobierno podría arruinar un contenedor de gasolina. Arreglemoslo. #GasCanFreedom", escribió Roy.

La publicación generó una respuesta de la primera dama de Florida, Casey DeSantis.

"'El gobierno federal no necesita involucrarse en cada aspecto de nuestras vidas, y nunca los necesitamos involucrados en nuestros contenedores de gasolina'. - 💯 @chiproytx", publicó.

Su esposo Ron DeSantis respondió "Es cierto…" antes de que otro usuario respondiera con una publicación sobre impuestos.

"Los impuestos a la propiedad no deberían cobrarse en función del valor supuesto de las casas de nueva construcción. Construí mi casa de manera asequible y debería tener impuestos a la propiedad asequibles que coincidan con los míos", escribió el usuario, a lo que Ron DeSantis respondió: "¡Estoy de acuerdo!".

"@GovRonDeSantis, realmente necesitamos abolir los impuestos a la propiedad aquí en Florida. ¿Qué debemos hacer para que esto suceda?", preguntó otro usuario.

"Los impuestos a la propiedad son locales, no estatales. Por lo tanto, tendríamos que hacer una enmienda constitucional (requiere el 60% de los votantes para aprobarlos) para eliminarlos (lo cual yo apoyaría) o incluso para reformarlos/reducirlos…", respondió el gobernador. "Deberíamos poner en la boleta la enmienda más audaz que tenga la posibilidad de obtener ese 60%… Estoy de acuerdo en que gravar la tierra/la propiedad es la forma más opresiva e ineficaz de tributación…"

