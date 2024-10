Departamento de Transporte de Florida activa plan de emergencia para la I-4 y partes de la I-75

Para facilitar las evacuaciones en el caso de un impacto directo del huracán Milton, el Departamento de Transporte de Florida está implementando activamente planes de uso de emergencia de berma (Emergency Shoulder Use) para la I-4 en dirección este y partes de la I-75 en dirección norte.

Las autoridades y la señalización avisarán a los conductores sobre cuándo entrar y salir de la berma. Mira el video aquí.

To help facilitate evacuations for #HurricaneMilton, Emergency Shoulder Use (ESU) plans are actively being put in place for Eastbound I-4 and portions of Northbound I-75. Law enforcement and signage will alert motorists on when to enter and exit the shoulder. Learn more about ESU… pic.twitter.com/55RxNvizOJ