Exempleado de Florida asegura que fue despedido por filtrar plan de campos de golf en parques estatales

Un exempleado estatal que dijo haber filtrado información sobre los planes para construir campos de golf y hoteles en los parques estatales de Florida aparentemente ha sido despedido.

Pero James Gaddis, quien se describió a sí mismo como un "denunciante ético", dijo que no se arrepiente de haber informado al público sobre las propuestas, según el Palm Beach Post.

"Resulta que soy un tipo en medio de todo esto y el tiempo estaba corriendo, y pensé que alguien tenía que dar un paso al frente y detener la locura", dijo Gaddis al periódico.

Gaddis, quien trabajó como cartógrafo para el Departamento de Protección Ambiental de Florida, dijo que se le ordenó dibujar mapas conceptuales para las propuestas de construcción de campos de golf, canchas de pickleball, hoteles de 350 habitaciones y más en nueve parques estatales desde Miami hasta el Panhandle.

Encargado de ilustrar los planes para construir desarrollos en expansión en algunos de los hábitats más prístinos de Florida, algunos de los cuales son raros a nivel mundial, Gaddis dijo que perdió la cabeza.

“Estaba dibujando los polígonos del campo de golf y poniendo un punto donde se construiría el hotel en el Parque Estatal Anastasia (cerca de St. Augustine) y ya estaba disgustado, pero la situación se fue poniendo cada vez peor”, dijo Gaddis. “Dije: ‘Lo que estoy trazando aquí es demasiado malo y demasiado atroz y no puedo soportarlo más’”.

Gaddis dijo que escribió un resumen de las propuestas en su computadora del trabajo y lo compartió, lo que ayudó a provocar protestas y una reacción pública masiva contra los planes, que el departamento ha retirado desde entonces. La semana pasada, el gobernador Ron DeSantis calificó la iniciativa de “a medias” y “no está lista para el gran momento”.

Después de filtrar la información, Gaddis fue puesto en licencia administrativa el 30 de agosto. Al día siguiente, recibió una carta de despido por correo diciendo que violó las políticas del departamento.

Un portavoz del DEP no respondió a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Gaddis, padre soltero de un niño de 11 años, está siendo aplaudido como un héroe en las redes sociales por los opositores al proyecto de desarrollo. Hasta el martes por la tarde, una página de GoFundMe creada por Gaddis había recaudado más de $100,000.

Una base de datos de salarios del estado indica que su salario anual es de $49,346.04