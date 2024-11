Elecciones en Florida: sigue los resultados para la presidencia y cargos federales

Los votantes de Florida se dirigieron este martes a las urnas para ejercer su derecho al voto en elecciones claves de Estados Unidos, incluyendo la contienda por la presidencia, las elecciones para el Senado y la Cámara de Representantes.

Los floridianos también votaron para contiendas locales, estatales y sobre 6 enmiendas que pudieran cambiar la constitución del estado.

Las urnas abrieron a las 7:00 a.m. ET y cerraron a las 7:00 p.m. ET en la mayoría de los centros de votación del estado. En la zona del Panhandle, abrieron a las 8 a.m. CT y cierran a las 8:00 p.m. CT.

En Florida, donde 13,845,913 se registraron para votar en el 2024. Aproximadamente, 32% demócratas, 39% republicanos y 26% no afiliados.

A continuación puedes seguir las proyecciones de las principales elecciones federales, estatales y las enmiendas constitucionales en el estado.

Haz clic aquí para ver los resultados