Conductor “peligroso” es detenido tras persecución en Hillsborough

Una peligrosa persecución vehicular que alcanzó velocidades de más de 100 mph en una zona limitada a 65 mph se desató en la I-4 en la intersección con la I-75 en Hillsborough.

Un oficial de la Patrulla de Carreteras de Florida notó un SUV Dodge Durango ingresando a la I-4 a alta velocidad y maniobrando de manera agresiva a través del tráfico. El conductor del Dodge utilizó la carretera de acceso paralela a US-92/US-301 para eludir el tráfico en las vías principales de la I-4.

A pesar de las difíciles condiciones de tráfico, el oficial de la FHP logró acercarse al Dodge y obtuvo una lectura de velocidad de 96 mph en una zona de 55 mph en su radar Golden Eagle II. Tras activar las luces de emergencia y la sirena para intentar detener al vehículo, el conductor del Dodge aceleró, superando al oficial.

El conductor, identificado como Michael Cruz, intentó salir en la carretera estatal 580, momento en el que el oficial de la FHP pudo terminar la persecución. Cruz-Salas, quien no tenía licencia para operar un vehículo motorizado, no proporcionó ninguna otra información de identificación y no poseía ninguna identificación.

Durante la inspección del vehículo, se encontraron dos bolsas de plástico transparentes con material vegetal verde en el compartimento del conductor, el peso del material se espera que supere los 20 gramos.

Cruz-Salas fue trasladado al Hospital St. Joseph's después de afirmar que estaba herido en el lugar de los hechos. Después de recibir atención médica, será trasladado a la cárcel del Condado Hillsborough.