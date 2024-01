Conductor arrolla mortalmente a un peatón en Polk

La Oficina del Alguacil del Condado Polk está investigando la muerte de un peatón durante la mañana del jueves en Auburndale.

Las investigaciones de homicidios de tráfico de la Oficina del Alguacil del Condado Polk se presentaron en el lugar del accidente ocurrido aproximadamente a las 4:44 a.m. en la US 92 en Old Dixie Highway, al oeste de Auburndale.

El conductor del vehículo involucrado permaneció en el lugar para cooperar con la investigación.