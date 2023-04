Condado Hillsborough pide a residentes ahorrar agua

El Condado Hillsborough ha recibido muy poca lluvia este año, solo 4.40 pulgadas en los primeros cuatro meses. La precipitación promedio para el condado durante los primeros cuatro meses es de 10.93 pulgadas.



Con la falta de lluvia, el Departamento de Recursos Hídricos del Condado Hillsborough está recordando a los residentes que ayuden a conservar el agua y tengan en cuenta los días y horas de riego del césped para evitar multas de hasta $500.



Todos los usuarios de agua en el condado no incorporado de Hillsborough están sujetos a restricciones de riego de césped durante todo el año. El riego del césped impulsa la demanda máxima de agua de los clientes, y las restricciones ayudan a equilibrar la demanda y evitar la baja presión del agua.



Los días y horas de riego permitidos para la mayoría de las fuentes, usos y métodos de agua están limitados a dos veces por semana, de la siguiente manera:



Direcciones de calles que terminan en 0, 1, 2 ó 3: Los días de riego son los lunes y/o jueves.

Direcciones de calles que terminan en 4, 5 o 6: Los días de riego son los martes y/o viernes.

Direcciones de calles que terminan en 7, 8 o 9: Los días de riego son los miércoles y/o sábados.

Áreas comunes con o sin dirección, ubicaciones sin dirección y ubicaciones con direcciones mixtas (como complejos de oficinas y centros comerciales): Los días de riego son los miércoles y/o sábados.

No se permite regar los domingos.

El riego puede ocurrir en solo uno de los dos períodos de riego designados por día, entre la medianoche y las 8 a. m., o entre las 6 p.m. y medianoche, en los días de riego permitidos.

Los clientes que utilizan agua recuperada pueden regar cualquier día de la semana, ya sea antes de las 10 a. m. o después de las 4 p.m.



El uso de agua potable o regenerada para regar el césped no debe ser un derroche ni una necesidad. Los sistemas de riego deben operarse de manera prudente para garantizar que no se acumule agua o que se escurra del sistema. El riego sólo debe utilizarse como complemento de la lluvia.



Visite HCFLGov.net/WaterRestrictions o llame al (813) 663-3295 para confirmar sus días y horas de riego permitidos y encontrar reglas adicionales sobre riego manual, riego de césped nuevo y jardinería además del lavado de autos, lavado a presión y uso de agua recuperada para riego.



Cumplimiento de los días de riego



Los oficiales de Cumplimiento del Código del Condado Hillsborough están realizando patrullajes de rutina para asegurarse de que los residentes en el condado Hillsborough no incorporado estén siguiendo la ordenanza. Las violaciones pueden resultar en una advertencia e incluso una multa de hasta $500. Las infracciones se pueden denunciar llamando a la línea directa de denuncia de infracciones de agua del condado Hillsborough al (813) 224-8993.



Evaluaciones de riego para ayudar a conservar el agua



Hay acciones adicionales que los residentes pueden tomar para reducir el consumo de agua.



La oficina del condado Hillsborough de UF/IFAS Extension ofrece evaluaciones de riego gratuitas en el lugar y por teléfono para los residentes del condado Hillsborough y las asociaciones comunitarias y de condominios que son grandes consumidores de agua que riegan con agua medida. Este servicio brinda educación sobre los beneficios de la conservación del agua al seguir los principios de Florida-Friendly Landscaping™, incluida la implementación de las mejores prácticas de gestión del riego durante los cambios climáticos estacionales y los períodos secos.



El personal de extensión puede revisar los sensores de lluvia o humedad, los componentes del sistema de riego y la configuración del controlador para una configuración y funcionalidad adecuadas. También pueden realizar un "recorrido húmedo" de la propiedad para identificar las ineficiencias del riego, como cabezales rotos y rociados mal dirigidos. Las evaluaciones de riego se pueden programar comunicándose con Paula Staples al (813) 744-5519, ext. 54142, o StaplesP@HCFLGov.net.