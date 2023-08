Condado Hernando se prepara para la tormenta tropical Idalia

El Condado Hernando está alerta por la tormenta tropical Idalia y ya ha emitido órdenes de evacuación voluntaria para todas las áreas al oeste de la US 19. Esto incluye las zonas de evacuación A, B y C, además de todas las casas móviles y zonas bajas en el condado.

Si no puedes ir con familiares o amigos que vivan en un lugar seguro, hay refugios públicos disponibles. Estos abrirán a las 12:00 p.m. del lunes 28 de agosto.

Los refugios disponibles son:

Escuela Intermedia West Hernando: para personas con necesidades especiales.

Escuela Intermedia D. S. Parrott: para la población en general y admite mascotas.

Escuela Secundaria Nature Coast Technical y Escuela Secundaria Hernando: para la población en general.

Si necesitas llevar a tu mascota al refugio de necesidades especiales, contacta al Centro de Información Pública del condado al 352-754-4083 para organizar el transporte de tu animal.

Si planeas ir a un refugio que acepta mascotas, asegúrate de llevar lo necesario: una jaula del tamaño adecuado, medicamentos, comida para varios días, y todos los elementos que hagan a tu animal sentirse cómodo. Ten en cuenta que las mascotas estarán en un área separada del refugio.

Para proteger tu hogar, puedes recoger sacos de arena en diferentes puntos del condado. El lunes estarán disponibles de 8 a.m. a 5 p.m. y el martes de 8 a.m. a 12 p.m. No olvides llevar tu propia pala.

Para más información y actualizaciones, sigue las redes sociales y la página web del Gobierno del Condado Hernando.