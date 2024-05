Celebración del Día de la Independencia con Red, White & Kaboom en Lakeland

Prepárate para una espectacular celebración del Día de la Independencia con el evento Red, White & Kaboom, organizada por T. Mims Corp. en Lake Mirror en Lakeland.

El festival se realizará el miércoles 3 de julio de 2024, desde las 6 p.m. hasta las 9:15 p.m., en Lake Mirror junto al Frances Langford Promenade.

La celebración comenzará con un concierto en vivo de Gary Love and the Moonlighters, una de las bandas de versiones más queridas de Florida Central. Con más de dos décadas de experiencia, Gary Love and the Moonlighters deleitarán a la multitud con éxitos que abarcan desde los años 70 hasta la actualidad.

El evento culminará con una exhibición de fuegos artificiales a las 9 p.m., ofreciendo un final perfecto a una noche llena de entretenimiento.

Aunque la entrada al evento es gratuita, se pide a los asistentes que lleven al menos un alimento no perecedero para donar a Volunteers in Service to the Elderly.

Además de la música en vivo, habrá una variedad de camiones de comida alrededor de Lake Mirror, asegurando que todos encuentren algo delicioso para disfrutar. Los vendedores de comida incluyen:

Big Hot Box

Breezy Eazy Bistro

Burger 21

Donut NV

Fat Maggie’s

The Mango is Mad

Pelican Snoballs

Pipo’s Latin Food

SB&B Seafood

Thunder Hollow Kettle Korn

Se permiten neveras personales, pero no se permiten recipientes de vidrio. Además, las carpas móviles, sombrillas grandes o cualquier estructura de sombra que deba clavarse en el suelo están estrictamente prohibidas.

Todos los estacionamientos de la ciudad estarán abiertos para el evento. Para obtener más información, visita http://www.lakelandgov.net/RWK.