Ya seas un fanático del fútbol que vive en los EE. UU., América Latina, España o en cualquier otro lugar, todos sabemos que el apoyo de los fanáticos juega un papel clave en la moral y el éxito de un equipo. En todo el mundo, los verdaderos fanáticos muestran su apoyo usando los colores de su equipo, organizando fiestas para ver los partidos, recitando cánticos tradicionales y, lo más importante, trayendo la cocina única de su país a la mesa. Este verano, mientras la Copa Mundial Femenina se desarrolla, no hay mejor manera de apoyar a tu equipo que reuniendo a otros fanáticos y preparando una comida tradicional. Te traemos un recorrido culinario por los 6 países latinoamericanos (¡y España!) que participan este año, justo a tiempo para el inicio del torneo en Australia y Nueva Zelanda.

Los fanáticos argentinos están llenos de entusiasmo, y si estás apoyando con orgullo a los blanquiazules en esta Copa Mundial Femenina, puedes mostrar tu espíritu haciendo estas deliciosas empanadas horneadas al estilo de Buenos Aires. Las empanadas son un alimento básico en el país, rellenas con la sabrosa carne de res por la que Argentina es conocida. Si apoyas a La Albiceleste, llénate de energía con el snack salado perfecto—desafortunadamente, Argentina no es uno de los favoritos en esta edición, por lo que sus fanáticos necesitarán la energía extra.

En lo que respecta a la Copa Mundial Femenina, Argentina hará su cuarta aparición en el torneo, pero aún no ha ganado un partido. El equipo estará dirigido por la veterana arquera Vanina Correa, de 40 años, y animado por la joven delantera Yamila Rodríguez. Después de ayudar a La Albiceleste a clasificarse para la Copa del Mundo, Rodríguez, de 25 años, es una jugadora a tener en cuenta y, con suerte, logrará que el equipo gane contra sus competidores de primera ronda de Suecia, Sudáfrica e Italia.

Si has sido fanático de Brasil desde hace mucho tiempo, has estado en una montaña rusa constante. ¿Será finalmente este año que alcancen la victoria? Asegúrate de incluir en las celebraciones unos deliciosos Brigadeiros, un dulce infaltable de las fiestas brasileras. Ya sean los clásicos de chocolates o quiera probar las variaciones con coco rallado o pistachos, este delicioso postre tradicional es fácil de preparar aunque requiere de mucha paciencia pues hay que esperar que el chocolate se enfríe. Esa misma paciencia tendrá que tener el equipo de Brasil, que a pesar de haber participado en todas las ediciones de la Copa Mundial Femenina, aún no han salido campeonas.

Después de alcanzar la final en 2007, Brasil no llegó a la final en 2011, 2015 o 2019. La legendaria delantera Marta Vieira da Silva anunció que esta será su última Copa del Mundo, y podría ser su oportunidad de terminar en lo más alto. La entrenadora en jefe Pia Sundhage ha creado un equipo más joven para apoyar a la superestrella de 37 años, y el equipo hizo un pacto: “Nos estamos inspirando en lo que Argentina hizo por Messi. Queremos hacer lo mismo por Marta”, dijo Kerolin Nicoli, delantera brasileña de 23 años.

El sancocho de gallina colombiana es un plato delicioso y auténtico. No hay mejor ocasión para preparar este plato típico con sabores fragrantes y especias latinas para tu familia y amigos que la oportunidad única de ver a la selección femenina de Colombia conquistar el escenario mundial una vez cada cuatro años. Prepara esta sopa especial con pollo, papas, y verduras y anímate a ver a Colombia enfrentarse a Alemania, Marruecos y Corea del Sur en la primera ronda.

Como no estuvieron en la última Copa del Mundo en 2019, Colombia lo está dando todo. Para su suerte, tienen una estrella en ascenso, Linda Caicedo, de 18 años, jugadora del Real Madrid. La joven delantera es una luz brillante sobre el joven talento de Colombia y será muy emocionante verla. Reúne a otros fanáticos de Las Cafeteras, toma un plato de sancocho de gallina colombiana y prepárense para ver la magia de Linda Caicedo.

Costa Rica: Gallo Pinto

El tradicional arroz y frijoles al estilo costarricense, Gallo Pinto, es la mejor comfort food. En este plato nacional, los costarricenses usan frijoles rojos e ingredientes frescos como cebolla y cilantro, que se encuentran en muchas comidas tradicionales. Gallo Pinto es un plato cálido y acogedor para servir en una reunión divertida para celebrar a la selección nacional de Costa Rica, que se clasificó para la Copa del Mundo por segunda vez.

Las Ticas están generando emoción en casa, con esta generación de jugadoras considerada la mejor que ha visto el país. Una jugadora clave a seguir será Raquel Rodríguez Cedeño, la máxima goleadora de todos los tiempos de Costa Rica, quien fue responsable del primer gol del equipo en la Copa Mundial Femenina de 2015. Con Rocky a la cabeza, la perseverancia de este equipo los impulsará a hacer historia, y como fanático, puedes ser parte de ella.

Bienvenido al mundo de las carimañolas, un plato tradicional panameño hecho a base de yuca frita. Un alimento básico y clave para la cocina del país, la yuca viene en todas sus formas, pero las carimañolas se rellenan con carne y queso como las empanadas y son un snack sabroso y fácil. Al cocinar un pan panameño, estos favoritos son imperdibles. Nada dice "¡Vamos Las Canaleras!" como carimañolas frescas.

En su primera aparición en una Copa Mundial Femenina, el equipo de Panamá está haciendo historia. La número 10, Marta Cox, empujó al equipo a la Copa del Mundo con un gol de la victoria en el torneo de clasificación. La estrella tiene la esperanza de vencer a sus competidores de primera ronda de Brasil, Francia y Jamaica. Con el impulso de su debut, Las Canaleras podrían tener una gran actuación, con el apoyo de su afición.

La comida española es variada, pero es mundialmente famosa por sus tapas. Sorprende a tus invitados con un delicioso plato de chorizo, jamón, queso manchego, aceitunas marinadas, pimientos, frutas y nueces para picar mientras animan a la selección nacional femenina. Estas deliciosas tapas serán el acompañamiento ideal para un acalorado partido de fútbol, reuniendo dos partes por excelencia de la cultura española en una sola fiesta.

En lo que respecta a la selección nacional femenina, España está ingresando a su tercera competencia consecutiva de la Copa del Mundo y espera pasar los octavos de final. Enfrentándose a Zambia, Costa Rica y Japón, la superestrella española Alexia Putellas será clave, incluso después de su reciente cirugía de rodilla. Con la indomable afición española a sus espaldas, Putellas y la selección española tienen la oportunidad de alcanzar nuevas cotas en Australia y Nueva Zelanda.

Para recetas nuevas y diferentes para apoyar a tus equipos favoritos, recurre a Goya. Para ver partidos divertidos, emocionantes y más curiosidades sobre el fútbol, sigue la Copa del Mundo Femenina de este año en Nueva Zelanda y Australia.