Celebra Halloween en la Bahía de Tampa con eventos familiares

La Bahía de Tampa está celebrando la temporada de Halloween con una serie de eventos emocionantes para todas las edades.

Aquí algunas de las actividades más destacadas:

1. Tampa Riverwalk Trick or Treat - El 26 de octubre, de 4 p.m. a 7 p.m., ven con tus pequeños al Tampa Riverwalk para disfrutar de un recorrido seguro de truco o trato con más de 50 estaciones de golosinas, junto con entretenimiento en vivo a lo largo del paseo.

2. Creatures of the Night en ZooTampa - Hasta finales de octubre, el Lowry Park se transforma al anochecer ofreciendo atracciones espeluznantes pero aptas para todos los miembros de la familia, asegurando una experiencia emocionante en cada visita.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Tampa aquí.

3. Scream-A-Geddon Horror Park - Para aquellos en busca de emociones fuertes, este parque de atracciones de terror en Dade City cuenta con casas embrujadas y zonas de terror interactivo, operando hasta el 31 de octubre.

4. Guppyween en el Florida Aquarium - El 26, 27 y 28 de octubre, los niños pueden hacer truco o trato en un entorno seguro y divertido dentro del acuario, rodeados de maravillosas criaturas marinas.

5. “Reign of Fear” la cárcel embrujada de Polk: Descubre que esconde la cárcel embrujada del Condado Polk, el último de los paseos por el lugar que realizará la oficina del alguacil y se realizara por un costo de $15 como forma de donación para United Way of Central Florida y los niños menores de 10 anos solo pagaran $5 por el paseo. Puedes visitar el evento viernes 25 y sábado 26 durante la noche.

Eventos en Condado Hillsborough:

Halloween Skate Jam

Lleva tu patineta y compite contra otros patinadores en el espeluznante Halloween Skate Jam. Los eventos incluyen un Concurso de Mejor Truco, Carrera de Ataúdes y Concurso de Mejor Disfraz.

- Sábado, 26 de octubre, Carrollwood Village Skate Park, 5 a 8 p.m.

- Sábado, 26 de octubre, Providence Skate Park, 5:30 a 10 p.m.

- Martes, 29 de octubre, Jackson Springs Skate Park, 7 a 8 p.m.

Trunk or Treat

- Jueves, 24 de octubre, Emanuel P. Johnson Park & Recreation Center, 6:30 a 8 p.m.

- Viernes, 25 de octubre, Jackson Springs Park & Community Center, 6 a 8 p.m.

- Viernes, 25 de octubre, Mango Park & Recreation Center, 6:30 a 8:30 p.m.

- Viernes, 25 de octubre, Northdale Park & Recreation Center, 6 a 8:30 p.m.

- Viernes, 25 de octubre, Ruskin Park & Recreation Center, 6:30 a 8:30 p.m.

- Jueves, 31 de octubre, Balm Park & Recreation Center, 6:30 a 8:30 p.m.

Boo Bash

Este evento gratuito y familiar contará con truco o trato con negocios locales y expositores, juegos y actividades familiares, y comida y bebida.

- Sábado, 26 de octubre, Brandon Park and Recreation Center, 11 a.m. a 2 p.m.

Cada uno de estos eventos ofrece una forma única de celebrar la temporada de Halloween, ¡así que asegúrate de no perderte la diversión! Para más información sobre estos y otros eventos, visita las agendas locales y sitios web de eventos de la Bahía de Tampa.