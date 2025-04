Cámara de Florida frena investigación sobre programa vinculado a Casey DeSantis

Después de semanas de investigación, un líder de la Cámara de Representantes estatal dijo el jueves que su panel detendrá una investigación sobre una fundación vinculada al programa de asistencia económica de la primera dama Casey DeSantis, Hope Florida.

El representante Alex Andrade, un republicano de Pensacola que preside el Subcomité de Presupuesto de Atención Médica de la Cámara de Representantes, anunció la decisión después de que el abogado de la Fundación Hope Florida, Jeff Aaron, y los líderes de organizaciones sin fines de lucro que recibieron subvenciones de $5 millones de la fundación se negaron a comparecer ante el panel.

Andrade ha pasado semanas examinando la recepción de la fundación de $10 millones como parte de un acuerdo legal de $67 millones que Centene, la compañía de atención administrada de Medicaid más grande de Florida, alcanzó el otoño pasado con la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud.

Después de recibir el dinero del acuerdo, la fundación otorgó subvenciones de $5 millones a Secure Florida's Future, una organización sin fines de lucro vinculada a la Cámara de Comercio de Florida, y Save our Society from Drugs. Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio, también se desempeña como presidente de Secure Florida's Future. Amy Ronshausen, directora ejecutiva de la Fundación América Libre de Drogas, también se desempeña como directora ejecutiva de Save Our Society from Drugs.

En cuestión de días, los grupos hicieron contribuciones a Keep Florida Clean, un comité político encabezado por James Uthmeier, quien entonces era jefe de gabinete de Ron DeSantis y ahora es fiscal general del estado. Keep Florida Clean luchó contra una propuesta de enmienda constitucional en noviembre que habría permitido el uso recreativo de la marihuana.

Durante una breve reunión el jueves, Andrade expuso una cronología del acuerdo y los roles que Uthmeier y Aaron —un aliado cercano de Uthmeier y miembro del círculo íntimo del gobernador— desempeñaron en el desvío de dinero a la fundación y a las organizaciones sin fines de lucro.

"No somos jueces ni fiscales. Si bien estoy firmemente convencido de que James Uthmeier y Jeff Aaron participaron en una conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico, y que varias partes jugaron un papel en el uso indebido de $10 millones en fondos de Medicaid, nosotros, como legisladores, no seremos los que tomemos las decisiones finales sobre los cargos", dijo Andrade, quien luego dijo a los periodistas que ha tenido "discusiones" con el Departamento de Justicia de EEUU sobre las transacciones.

Aaron arremetió contra Andrade, un abogado, en una publicación en las redes sociales después de la reunión.

"Ahora tengo más tiempo para redactar mi demanda por difamación y mi denuncia ante el colegio de abogados. @RAlexAndradeFL debería avergonzarse de sí mismo. Espero que haya miembros de la legislatura con el coraje de ponerse de pie y pedir que se ponga fin a este comportamiento ridículo", publicó Aaron en X.

Jeremy Redfern, portavoz de Uthmeier, dijo que las acusaciones de Andrade eran infundadas.

"Estas ridículas acusaciones son falsas y no se basan en ningún hallazgo judicial o registro probatorio", dijo Redfern en un comunicado.

La conducta de Andrade "no solo supera lo que debería ser el decoro adecuado entre los funcionarios de Florida, sino que también representa posibles ramificaciones legales para el representante", advirtió Redfern.

La investigación de la Cámara de Representantes se convirtió en un punto álgido en una disputa entre el presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez, republicano por Miami, y el gobernador, quien ha defendido firmemente el programa Hope Florida. El programa, lanzado por la primera dama, tiene sus raíces en el Departamento de Niños y Familias y opera a través de varias agencias a través de "Hope navigators" que ayudan a conectar a las personas y familias necesitadas con servicios comunitarios o basados en la fe. El programa también opera una línea directa.

El gobernador y Casey DeSantis ofrecieron una conferencia de prensa el jueves por la mañana en San Agustín, poco después de que se reuniera el panel de Andrade. A ellos se unieron navegadores de Hope y personas que dijeron que el programa había brindado asistencia crítica a sus familias.

En declaraciones a los periodistas después de la conferencia de prensa, el gobernador acusó a líderes no identificados de la Cámara de Representantes y a "periodistas izquierdistas" de tratar de "impugnar" el programa.

"La realidad es que esto ha hecho mucho bien. Estoy orgulloso del programa, de la sopa a las nueces", dijo DeSantis.

DeSantis también sugirió que Casey DeSantis, quien está considerando una posible candidatura a gobernadora el próximo año, está en el punto de mira porque "la ven como una amenaza".

Andrade ha solicitado numerosos documentos a la oficina de DeSantis y a la Agencia para la Administración del Cuidado de la Salud sobre el acuerdo de conciliación de Medicaid, las subvenciones y otras transacciones. También le ha pedido a Wilson y Ronshausen detalles sobre las subvenciones.

Andrade dijo que su panel continuará profundizando en el gasto de la administración DeSantis y otros temas cuando los legisladores regresen a Tallahassee para las reuniones del comité este otoño. La sesión legislativa de 2025 está programada para terminar la próxima semana.

"No soy un fiscal ni un agente del FBI. Ahora sé que nunca volveré a confiar en el gobernador DeSantis con dinero de los contribuyentes, y mucho menos con el dinero de Medicaid. Así que eso va a enmarcar mis decisiones políticas hasta que termine en el cargo público", dijo.

Aaron le dijo a Andrade esta semana que estaba "decepcionado" de haber tenido que negarse a comparecer ante el panel porque algunos de los miembros de la junta directiva de la fundación no renunciaron a su privilegio abogado-cliente con él.

En un correo electrónico a Andrade el jueves por la mañana, Ronshausen también dijo que "debe negarse" a comparecer.

"Debo hacerlo para preservar todos los privilegios en nombre de SOS (Salvemos a nuestra Sociedad de las Drogas), legalmente o de otra manera", dijo.

Wilson también envió a Andrade un extenso correo electrónico el jueves señalando que, durante una reunión a principios de este mes, Wilson señaló al legislador información pública sobre la participación de su organización sin fines de lucro.

"Debido a que ya he compartido lo que puedo compartir, y de acuerdo con mi obligación de mantener y defender los derechos de mi organización y sus donantes, no creo que una discusión adicional sea productiva o un buen uso del tiempo del comité", escribió Wilson. "Es probable que una investigación adicional sobre estos temas vuelva a abordar los asuntos que implican los derechos y privilegios constitucionales de Secure Florida's Future".