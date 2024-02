Buscan proteger la identidad de los residentes de Hillsborough con el ShredFest 2024

En un esfuerzo por combatir el robo de identidad, la Oficina de Servicios para Consumidores y Veteranos del Condado Hillsborough invita a los residentes a participar en el ShredFest 2024.

Este evento gratuito se llevará a cabo el sábado, 2 de marzo, de 9 a.m. a 11 a.m., en el Veterans Memorial Park, ubicado en el 3602 U.S. Hwy. 301 N., Tampa, FL 33619.

ShredFest 2024 ofrece a los residentes la oportunidad de destruir de manera segura documentos y dispositivos electrónicos obsoletos.

Este servicio es importante durante la temporada de impuestos, donde el riesgo de robo de identidad se incrementa significativamente. Los residentes del condado podrán destruir hasta tres cajas de documentos por vehículo, y se prefieren las bolsas blancas o transparentes para facilitar el proceso.

Además de documentos, se aceptarán dispositivos electrónicos como teléfonos celulares, computadoras personales, portátiles, tabletas y discos duros, los cuales serán destruidos por un reciclador certificado. Esto no solo previene el robo de identidad cibernético, sino que también asegura una disposición ambientalmente sostenible de los dispositivos.

Estos son algunos de los documentos aceptados:

Documentos bancarios antiguos

Facturas y recibos innecesarios

Registros médicos innecesarios que contienen información personal

Pólizas de seguro de hogar y automóvil vencidas

Correo basura, como ofertas de tarjetas de crédito con información personal (nombre/dirección)

Documentos de viaje antiguos, incluidas tarjetas de embarque

Notas adhesivas u otras notas que contengan contraseñas

Se aceptan CD y DVD (no se permiten carpetas de tres anillas)

Los servicios son gratuitos y se otorgan por orden de llegada, sin permitirse la trituración comercial. Los asistentes deberán permanecer en sus vehículos para un servicio cómodo y seguro.

Para más información, los interesados pueden llamar al (813) 635-8316 o visitar la página web HCFL.gov/Consumer.