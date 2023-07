Buscan evitar accidentes con operativo en las carreteras del suroeste de Estados Unidos

El Departamento de Transporte de Florida en colaboración con la Patrulla de Carreteras de Florida y agencias locales de aplicación de la ley, ha anunciado la "Operación Southern Slow Down" con la intención de evitar accidentes en las carreteras del estado.

La iniciativa de seguridad es conjunto con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras y los estados del sureste de Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee. Las agencias estatales y locales de aplicación de la ley en los cinco estados llevarán a cabo una campaña de sensibilización sobre el control de velocidad durante una semana, del 17 al 22 de julio.

La misión de la campaña es salvar vidas y prevenir la conducción temeraria y el exceso de velocidad en Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee. Los patrulleros estatales y los agentes de aplicación de la ley locales llevarán a cabo una aplicación concentrada de las leyes en las autopistas interestatales y las carreteras estatales en estos cinco estados durante toda la semana.

Esto es parte de un esfuerzo de equipo para frenar el aumento en los conductores que viajan a velocidades muy por encima del límite legal.

"Operación Southern Slow Down" nace como respuesta a la creciente problemática del exceso de velocidad que compromete la seguridad en las vías de los estados mencionados. Las autoridades buscan, con su implementación, no solo la aplicación de las leyes de tránsito, sino también concienciar a los conductores sobre los riesgos que implica el no cumplimiento de las normas de velocidad establecidas.