Ayudas continúan en la Bahía de Tampa tras el huracán Milton

La Bahía de Tampa prosigue con las actividades de apoyo a los afectados por el Huracán Milton, ofreciendo una serie de servicios esenciales a la comunidad en diversas localidades. Aquí está el calendario completo de eventos donde se distribuirán comidas gratuitas y otros servicios en los próximos días:

Martes, 22 de octubre de 2024:

Metropolitan Ministries

- 9:45 AM - 10:45 AM: St. Andrew's Episcopal Church, 509 East Twiggs Street, Tampa, FL 33602.

- 10:00 AM - 11:30 AM: Riverview First UMC, 8002 US Hwy 301 S, Riverview, FL 33578.

- 11:00 AM - 12:30 PM: Tarpon Springs Shepherd Center, 304 S. Pinellas Ave, Tarpon Springs, FL 34689.

- 11:30 AM - 1:00 PM: First Baptist Church of College Hill, 3838 N 29 Street, Tampa, FL 33610.

- 11:30 AM - 12:30 PM: Faith Cafe, 1340 N Clearview Avenue, Tampa, FL 33607.

- 12:00 PM - 1:00 PM: Mt. Olive Baptist Church, 604 Ball St, Plant City, FL 33563.

- 12:00 PM - 1:30 PM: First Baptist Church Hudson Ministry Center, 7009 Hudson Avenue, Hudson, FL 34669.

- 12:30 PM - 2:00 PM: Mission Hill Church, 10002 N 56th Street, Tampa, FL 33617.

- 1:30 PM - 2:30 PM: The Volunteer Way Inc, 8061 Congress Street, Port Richey, FL 34668.

- 4:00 PM - 6:00 PM: St. Joseph's Catholic Church, 2025 22nd Avenue South, St. Petersburg, FL 33712.

- 4:30 PM - 6:00 PM: Isaiah's Place Inc., 900 Dr. MLK St. Suite C, St. Petersburg, FL 33701.

- 5:00 PM - 6:00 PM: Holiday Community Fellowship Church, 5144 Sunray Drive, Holiday, FL 34690.

- 6:00 PM - 7:00 PM: Mission Hill Church Six Mile Campus, 4038 Falkenberg Rd, Tampa, FL 33610.

Feeding Tampa Bay

Pinellas

4:00 PM - 6:00 PM @ Campo Tropicana, Lote 9 1 Tropicana Dr. St. Petersburg, FL 33705

Manatee

4:00 PM - 6:00 PM @ Club de Niños y Niñas de Palmetto 1600 10th St W, Palmetto, FL 34221

Boricuas de Corazón Inc: 1291 Kingsway Rd, Brandon FL 33510, ofrece desayuno a las 7:30 am, almuerzo a la 1:00 pm y cena a las 6:30 pm.

Salvation Army

Condado Hillsborough:

- 7606 Paula Drive, Tampa, FL: Servicio de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m. Comenzando el sábado 19 de octubre de 1 p.m. a 4 p.m., continúa todos los días hasta nuevo aviso.

- 1100 W Sligh Ave, Tampa, FL: Canteen completo de Pensacola, de 1 p.m. a 4 p.m.

- 1010 E Busch Blvd, Tampa, FL: Canteen completo del Condado de Martin en Seminole Church, de 1 p.m. a 4 p.m.

- 1720 S St. Cloud Ave., Valrico, FL: Canteen completo de Lakeland en Centerpointe Church, de 1 p.m. a 4 p.m.

- 6015 W Farkas Rd., Plant City, FL: Canteen completo de Palm Beach en Ahava Baptist Church, de 1 p.m. a 4 p.m.

Condado Pinellas:

- 12520 Ulmerton Rd, Largo, FL: Servicio de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m.

- 1111 18th Ave. S., St. Petersburg, FL: Servicio de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m.

- 3800 9th Avenue, N., St. Petersburg, FL: Servicio de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m.

- 1203 14th Circle, Largo, FL: Servicio de 11 a.m. a 2 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m.

- Áreas ambulantes en Madeira Beach, St. Pete Beach y Barrier Islands: de 11 a.m. a 6 p.m.

Condado Polk:

- 164 Bonney Shores Dr, Lakeland, FL: Servicio de 12 p.m. a 4 p.m.

- 1035 Walker Rd, Lakeland, FL: Servicio de 12 p.m. a 4 p.m.

- Áreas de Lake Bonny, Longfellow, Honeytree y alrededores: de 12 p.m. a 4 p.m.

Condado Sarasota:

- Sarasota Municipal Auditorium, 801 N Tamiami Trl, Sarasota, FL: Servicio a partir del mediodía mientras duren los suministros, el 22 de octubre de 2024.

Condado de Manatee:

- Harmony Hall Mobile Home Park, 8000 Lakeshore Dr, Ellenton, FL: Servicio a partir del mediodía mientras duren los suministros, el 22 de octubre de 2024.

World Central Kitchen

Ubicaciones de Distribución de Comidas Gratuitas en Florida

- Boca Grande, Gasparilla Inn

- 500 Palm Avenue, Boca Grande, FL 33921

- Comienza a las 11 AM

- First Baptist Church of Astor

- 24731 Ann St, Astor, FL 32102

- Comienza a las 11 AM

- Manasota Key, Waverly Restaurant

- 2095 N Beach Rd, Englewood, FL 34223

- Comienza a las 12 PM

- Crosspoint Church

- 404 W Green St, Englewood, FL 34223

- Comienza a las 12 PM

- Gulfport Senior Center

- 5501 27th Ave S, Gulfport, FL 33707

- Comienza a las 12 PM

- Dade City Community, Pasco County Fair Grounds

- 36722 Co Rd 52, Dade City, FL 33525

- Comienza a las 12 PM

- Fort Pierce Community

- 5214 Turnpike Feeder Rd, Fort Pierce, FL 34951

- Comienza a las 12 PM

- Frank H Pierce Recreation Center

- 2000 7th St S, St. Petersburg, FL 33705

- Comienza a las 12 PM

- Madeira Beach, CVS Parking Lot

- 15129 Madeira Way, Madeira Beach, FL 33708

- Comienza a las 12 PM

- Punta Gorda Botanical Gardens

- 5827 Riverside Dr, Punta Gorda, FL 33982

- Comienza a las 12 PM

- Ridge Manor Park

- 34030 Ridge Manor Blvd., Ridge Manor, FL 33523

- Comienza a las 12 PM

- Sanibel Community Center

- 2173 Periwinkle Way, Sanibel, FL 33957

- Comienza a las 12 PM

- Treasure Island Beach/ Johns Pass

- 12962 Gulf Blvd, Madeira, FL 33708

- Comienza a las 12 PM

- Bowling Green Community, B.G. Main Street Park

- 4709 W Central Ave, Bowling Green, FL 33834

- Comienza a las 12 PM

- Tarpon Springs, The Funk

- 1208 N Pinellas Ave Unit 1254, Tarpon Springs, FL 34689

- Comienza a las 12:30 PM