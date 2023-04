Autoridades se unen para recoger medicamentos recetados en Hillsborough

La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough participará en el Día Nacional de Devolución de Medicamentos Recetados de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los EE. UU. el sábado 22 de abril de 2023.

En asociación con la Alianza Antidrogas del Condado Hillsborough (HCADA por sus siglas en inglés) y otras agencias policiales locales, la Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough albergará dos lugares de entrega. El Día Nacional de Retiro de Medicamentos Recetados tiene como objetivo evitar que los medicamentos recetados caigan en las manos equivocadas al permitir que las personas se deshagan de ellos de manera segura y conveniente.

"Los eventos de devolución brindan a las familias una manera fácil y gratuita de deshacerse de los medicamentos innecesarios", dijo el alguacil Chad Chronister. "Retirar de casa los medicamentos que no se usan es una medida proactiva para prevenir el abuso de medicamentos y la adicción a los opiáceos. Animo a los residentes del condado de Hillsborough a aprovechar esta oportunidad para ayudar a que nuestras comunidades sean más seguras".

La Oficina del Alguacil del Condado Hillsborough está patrocinando entregas de medicamentos recetados no utilizados, vencidos o no deseados en los siguientes lugares de 10 a.m. a 2 p.m.:

Brandon Medical Plaza 425 S. Parsons Ave Brandon, FL 33511

Walgreens 8398 Sheldon Road, Tampa, FL 33615 Narcan gratis está disponible en esta ubicación



Los residentes también pueden dejar en:

Walgreens 4651 W Kennedy Blvd, Tampa, FL 33609

CVS 102 S. Dale Mabry, Tampa, FL 33609

Walgreens 17511 N Bruce B Downs, Tampa, Florida 33647

CVS 2302 James L. Redman Pkwy, Plant City, FL 33563

Centro USF Morsani 13330 USF Laurel Drive, Tampa, FL 33612

Coche de recursos familiares, 5892 E Fowler Avenue, Tampa, FL 33617

Para encontrar la ubicación más cercana a usted, visite DEATakeBack.com.