Autoridades investigan tiroteo que involucró a oficiales en Sarasota

El Departamento de Policía de Sarasota realizando una investigación sobre un tiroteo en el que estuvieron involucrados oficiales de policía durante la mañana del lunes.

Los hechos ocurrieron cerca de la intersección de la U.S. 41 y University Parkway. Según las primeras informaciones, el incidente no representa un peligro para el público en general, y el sospechoso involucrado no se encuentra prófugo.

Las autoridades han cerrado el tráfico en University Parkway, desde la U.S. 41 hasta Old Bradenton Road, y están pidiendo a los ciudadanos evitar la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y la investigación en curso.

Esta es una noticia en desarrollo.