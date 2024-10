Autoridades investigan tiroteo que dejó un herido en Cayuga St. en Tampa

El Departamento de la Policía de Tampa recibió una denuncia sobre disparos en una comunidad durante la noche del miércoles y que durante la investigación encontraron a un hombre herido.

Los investigadores dijeron que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:20 p.m. en el ara de 26 St. N. y Cayuga St. E. donde al llegar los oficiales encontraron a la victima con una herida de bala.

La víctima fue trasladada a un hospital local donde según la policía, se encuentra en condición estable.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación y aún no se han realizado arrestos. Las autoridades indican que no hay amenazas para la comunidad, pero piden ayuda a cualquier persona con información a que se comuniquen a Crime Stoppers of Tampa Bay para calificar por una recompensa de $5,000 al 1-800-873-TIPS (8477).