Autoridades investigan choque mortal en Sarasota

El Departamento de la Policía de Sarasota está investigando un accidente mortal ocurrido la pasada semana.

Según las autoridades, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 9:45 p.m. del jueves 6 de abril de 2023 cerca de la intersección de Browning Street y U.S. 41.

Un hombre de Sarasota de 64 años estaba cruzando la calle cerca de la intersección de Browning Street y U.S. 41. No estaba caminando en un cruce de peatones. Fue atropellado por un vehículo que se dirigía hacia el Sur por la U.S. 41. El peatón fue llevado al Sarasota Memorial Hospital, donde más tarde murió a causa de sus heridas.

El conductor permaneció en el lugar de los hechos y cooperó con la investigación.

Los investigadores determinaron que el conductor no estaba bajo la influencia durante el accidente, que aún está bajo investigación.

Cualquier persona que tenga información sobre este caso debe llamar a la oficial de la Unidad de Tráfico de la Policía de Sarasota, Julia Beskin, al 941-263-6822 o dejar un aviso anónimo con Crime Stoppers llamando al 941-366-TIPS.