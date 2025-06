Arrestan a cuidadora por la muerte de un bebé en San Petersburgo

La Policía de San Petersburgo arrestó este miércoles a Desiree Rentz, de 41 años de edad, por la muerte de un niño de nueve meses que estaba a su cuidado en julio del año pasado.

Rentz está acusada de homicidio involuntario agravado de un menor y falsedad en la licencia de cuidado infantil con resultado de muerte.

Noticias Florida 24/7 en Telemundo 49. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El jueves 25 de julio, a la 1:46 p. m., la policía acudió a un apartamento por un bebé que no respondía y no despertaba de la siesta. El bebé de nueve meses, Timothy David Smith, nacido el 26 de octubre de 2023, quedó al cuidado de Desiree Rentz en un apartamento ubicado en 5628 Lynn Lake Dr. S., The Reserve at Lake Pointe Apartments.

El día de su muerte, Rentz dirigía una guardería con más de una docena de niños en su apartamento de una habitación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Durante la investigación, los detectives descubrieron que Rentz se presentó ante los padres como una cuidadora con licencia. El Departamento de Salud de Florida y el Departamento de Niños y Familias (DCF) confirmaron que Rentz nunca tuvo licencia de guardería. Las licencias que exhibía en su pared eran para hogares de acogida temporal con capacidad para una persona.

La Oficina del Médico Forense realizó una autopsia y confirmó que al bebé se le administró jarabe para la tos no recomendado para niños menores de cuatro años, sin el conocimiento ni el consentimiento de los padres.