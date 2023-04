Arrestan a presidenta del Partido Demócrata en Florida durante protesta a favor del aborto

El Senado de Florida aprobó el lunes un proyecto de ley para prohibir los abortos después de seis semanas, una medida apoyada por el gobernador Ron DeSantis mientras el republicano se prepara para lanzar su esperada candidatura presidencial.

La votación provocó manifestaciones en la capital del estado que resultaron en el arresto del líder del Partido Demócrata de Florida y un senador estatal por parte de la policía de la ciudad. La propuesta aún debe ser aprobada por la Cámara antes de que llegue al escritorio del gobernador. Florida actualmente prohíbe los abortos después de las 15 semanas.

Una prohibición de seis semanas alinearía más a Florida con las restricciones al aborto de otros estados controlados por los republicanos y le daría a DeSantis una victoria política en un tema importante para los votantes de las primarias republicanas antes de su posible candidatura a la Casa Blanca.

Los demócratas de Florida y los grupos que abogan por el derecho al aborto dicen que esta propuesta afecta de manera desproporcionada a las mujeres de bajos ingresos y a las personas de color.

El partido dijo que Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata de Florida, y Lauren Book, líder de la minoría del Senado de Florida, fueron arrestadas el lunes por la noche en una sentada frente al Capitolio del Estado de Florida.

Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraban a las dos mujeres y otros manifestantes esposados por agentes de policía.

En un comunicado de prensa, el Departamento de Policía de Tallahassee dijo que a los manifestantes contra la prohibición del aborto se les dijo que tendrían que irse después del atardecer, pero 11 personas se negaron a ir y fueron arrestadas por allanamiento. No los identificaron por su nombre.

El proyecto de ley tendría mayores implicaciones para el acceso al aborto en todo el sur, ya que los estados cercanos de Alabama, Louisiana y Mississippi prohíben el procedimiento en todas las etapas del embarazo y Georgia lo prohíbe después de que se pueda detectar la actividad cardíaca, que es alrededor de seis semanas.

“La autonomía corporal no debe dar permiso a una persona para matar a un ser humano inocente. Vivimos en una época en la que las consecuencias de nuestras acciones son una ocurrencia tardía y la conveniencia ha sustituido la responsabilidad, y esto es inaceptable cuando se trata de la protección de los más vulnerables”, dijo la senadora Erin Grall, republicana que patrocinó el proyecto de ley.

La propuesta permite excepciones para salvar la vida de la mujer y excepciones en el caso de embarazo causado por violación o incesto hasta las 15 semanas de gestación. En esos casos, una mujer tendría que aportar documentación como una historia clínica, una orden de alejamiento o un informe policial. DeSantis ha calificado de sensatas las disposiciones sobre violación e incesto.

Asimismo, requeriría que los medicamentos utilizados en los abortos inducidos por medicamentos, que constituyen la mayoría de los proporcionados a nivel nacional, solo puedan ser dispensados en persona por un médico.

El nuevo proyecto de ley solo entraría en vigencia si la prohibición actual de 15 semanas del estado se confirma en un desafío legal en curso que se encuentra ante la Corte Suprema del estado.

Los republicanos controlan una gran mayoría en la Legislatura y se han centrado en gran medida en las prioridades de DeSantis durante la sesión legislativa en curso.

Se espera que DeSantis anuncie su candidatura presidencial después de que finalice la sesión en mayo, con su posible carrera en la Casa Blanca en parte impulsada por las políticas conservadoras aprobadas en la cámara estatal este año.

Por otro lado, los demócratas han admitido que no pueden impedir que la propuesta avance.

“Por favor, no tome el asunto en sus propias manos. No ponga en riesgo su seguridad. Nada de abortos clandestinos. Hay personas y fondos que te ayudarán. No importa dónde vivas, no importa cuán desesperada sea la situación en la que te encuentres, no importa cuán impotente pueda parecer. Te lo prometo, no estás solo. Llame a mi oficina”, dijo Book.