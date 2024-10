Anuncian fecha de apertura de Epic Universe

Universal Epic Universe abrirá el 22 de mayo de 2025 en Universal Orlando Resort, según confirmó la compañía en una publicación en X.

Algunos boletos y paquetes de varios días saldrán a la venta el 22 de octubre.

También se podrán hacer reservas para Universal Helios Grand Hotel, un hotel Loews.

Universal Epic Universe ofrece cinco mundos diferentes: The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon – Isle of Berk, Dark Universe y Celestial Park.

“Este es un momento crucial para nuestro destino y estamos encantados de recibir a los visitantes en Epic Universe el próximo año,” dijo Karen Irwin, presidenta y directora de operaciones de Universal Orlando Resort. “¡Con la incorporación de este espectacular nuevo parque temático, nuestros visitantes se embarcarán en una experiencia vacacional inolvidable con una semana de emociones que será nada menos que épica! Nuestro Universo nunca volverá a ser el mismo", agregó.

ENTRADAS Y PAQUETES SELECCIONADOS SALDRÁN A LA VENTA EN OCTUBRE



A partir de la penúltima semana de octubre, las personas podrán comenzar a planificar su visita al nuevo parque, ya que saldrá a la venta la primera fase de productos y paquetes de entradas que incluyen acceso a Universal Epic Universe. Los productos específicos que se lanzarán en esta primera fase incluyen: