Anuncian distribución de alimentos gratis en Pasco

La Oficina del Alguacil del Condado Pasco, en colaboración con Pasco Sheriff's Charities, Farm Share, Moore-Mickens Education Center, the Gentlemen's Course, Samaritan Corporation of Pasco County Inc. y la NAACP del Condado Pasco, realizará una distribución gratuita de alimentos para la comunidad.

La entrega de alimentos se llevará a cabo en el Moore-Mickens Education Center ubicado en el 38301 Martin Luther King Blvde. en Dade City el jueves 14 de septiembre y comenzará a las 9 a.m.

Será un evento en el que la regla será "el primero que llegue será el primero en ser atendido", por lo que se aconseja llegar temprano.

Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo ayudar a quienes más lo necesitan, brindando alimentos frescos y nutritivos sin costo alguno.