Alguacil Grady Judd de Polk lanza muñeco parlante por una buena causa

El Alguacil Grady Judd de Polk ha lanzado un muñeco parlante que promete ser tan carismático como él, según se puede ver en un video publicado en las redes sociales de la agencia.

Este juguete, que repite varias de las frases icónicas de Judd de sus conferencias de prensa, como “Did you hear me?” y “Hello everyone! This is Sheriff Grady Judd”, estará disponible por $30.

Las ganancias de las ventas del muñeco se destinarán a organizaciones benéficas locales en Polk, continuando el compromiso del alguacil con la comunidad. Los compradores pueden adquirir hasta cinco muñecos cada uno, pero solo aceptarán pago en efectivo.