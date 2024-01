Alerta por frío: refugios disponibles en Pinellas y Pasco para el fin de semana

En respuesta a las bajas temperaturas previstas para este fin de semana, los condados Pinellas y Pasco están activando refugios de emergencia. Estos refugios proporcionarán un resguardo cálido y seguro para aquellos que lo necesiten durante la noche del sábado 20 de enero.

Refugios en el Condado Pinellas:

El Homeless Leadership Alliance ha anunciado la apertura de varios refugios en el Condado Pinellas, disponibles tanto para adultos como para familias con niños. Los siguientes son los puntos de acogida para adultos:

1. Tarpon Springs: Boys and Girls Club of the Suncoast, 111 W Lime Street. Horario: 6 p.m. a 6 a.m.

2. Clearwater: First United Methodist Church, 411 Turner Street. Horario: 6 p.m. a 6 a.m.

3. Pinellas Park: Boys & Girls Club, 7790 61st Street North. Horario: 6 p.m. a 6 a.m.

4. St. Petersburg: Varias ubicaciones incluyendo Northwest Presbyterian Church (6330 54th Ave. North), WestCare Turning Point (1810 5th Ave. North), Unitarian Universalist Church (100 Mirror Lake Drive North), y Salvation Army (1400 4th Street South). Los horarios varían entre las 6 p.m. y las 7:30 a.m.

Para las familias con niños, se recomienda contactar a Tampa Bay Cares, Inc., llamando al 2-1-1 para información sobre refugios disponibles.

Refugio en Pasco

Además, Pasco County ofrecerá un refugio en el Shady Hills Mission Chapel, ubicado en 15925 Greenglen Lane, Spring Hill. Este refugio estará abierto desde las 6 p.m. del sábado hasta las 10 a.m. del domingo. Para más información, se puede contactar al 727.856.2948.

Consejos para la Comunidad

Se aconseja a la comunidad tomar precauciones durante este periodo de frío intenso, especialmente con niños, ancianos y mascotas, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas. Además, se invita a la comunidad a apoyar estos refugios a través de voluntariado o donaciones en www.PinellasHomeless.org/coldnightshelters.