Alcalde de Clearwater renuncia en reunión del concejo municipal

La ciudad de Clearwater se quedó sin alcalde durante la mañana del lunes luego que el primer mandatario, Frank Hibbard, decidiera retirarse de su cargo.

Hibbard renunció en medio de una sesión especial de trabajo del concejo luego de solicitar un receso de cinco minutos, que al regresar culminó con su abdicación.

“Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he hecho en toda mi vida, pero sé que está bien porque no me rindo”, dijo el exalcalde seguido de “Pero ya no soy el líder adecuado para el concejo”.

La renuncia es resultado de la preocupación de Hibbard sobre el rumbo de la ciudad de Clearwater en cuanto al presupuesto diciendo que eran simples matemáticas y que a la ciudad no le estaba yendo bien.

Después de su discurso, Hibbard empacó sus cosas y salió en medio de la reunión.

El concejo tomó otro receso antes de regresar y dijo que, si bien la renuncia del alcalde fue sorpresiva, todavía hay trabajo por hacer y nadie debería asustarse.